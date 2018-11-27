رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للدخل المتوسط شهر ربيع الأول 1440هـ برقم السجل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أسماء السعوديين المستفيدين من المساعدة المقطوعة للدخل المتوسط عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وذلك وفق قواعد الاختيار التي وضعتها الوزارة، وكان من أهم هذه القواعد أن يكون المتقدم للمساعدة المقطوعة من محدودي الدخل، أو من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو الأرامل والمطلقات، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي، بعمل دراسات عن الحالات المتقدمة لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، ووضعها في أولوية قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح قواعد الاختيار للمتقدمين للحصول على هذه المساعدات، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ.

قواعد الحصول على المساعدة المقطوعة للدخل المتوسط عن شهر ربيع الأول 1440هـ

تمنح المساعدة المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأكثر احتياجاً، والسعوديين أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يتم صرف المساعدة المقطوعة للدخل المتوسط حسب أسبقية التقديم لها. المساعدات المقطوعة يتم الحصول عليها مرة واحدة خلال السنه، ويمكن الحصول عليها مرة أخرى بعد مرور سنة من تاريخ الحصول عليها آخر مرة. ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن الحد المانع للصرف. سن المتقدم للمساعدة المقطوعة لا يقل عن 35 عاماً.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للدخل المتوسط عن شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين السعوديين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة، ويساعد هذا الرابط على تكوين قاعدة بيانات شاملة للمتقدمين، يمكن الرجوع إليها في تحديد الحالات الأكثر احتياجاً، بكل شفافية وموضوعية دون تحيز لحالات معينة، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين من خلال رابط المساعدات المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ.

المساعدة المقطوعة للدخل المتوسط عن شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها قامت بإيداع قيمة المساعدة المقطوعة للدخل المتوسط عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمستحقين مباشرة، وأن هذه الحالات تمثل جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم الانتظار للمساعدة المقطوعة، وذلك وفق قواعد الضمان الاجتماعي، وصرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغ 199،992،451 ريال، وبلغ عدد المستفيدين 15،415 مواطن سعودي.