رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ برقم الهوية الوطنية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ ، وقالت أن المساعدات المقطوعة تصرف للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي السعودي، وناشدت وزارة العمل المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، التسجيل من خلال رابط الوزارة للمساعدات المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي بعمل دراسة حالة للمتقدمين، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات لوضعها على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بتوضيح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر محرم 1440هـ.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ

يتم إعطاء المساعدة المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، والمواطنين أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. يتم صرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم. المساعدات المقطوعة تمنح مرة واحدة في السنة، ويمكن الحصول عليها مرة ثانية بعد مرور سنة من تاريخ الحصول عليها آخر مرة. يجب ألا يزيد راتب المتقدم عن الحد المانع للصرف. لا يقل عمر المتقدم للمساعدات المقطوعة عن 35 عاماً.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل السعودية، بتدشين رابط للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك حرصاً منها على راحة المواطنين، وتوفيراً للوقت والجهد في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وحتى يكون هناك مرونة وشفافية وموضوعية في اختيار المحتاجين لهذه المساعدات، من خلال تكوين قاعدة بيانات شاملة لكل متقدم يتم من خلالها تحديد الحالات الأكثر احتياجاً، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ.

المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ

صرح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل قامت بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ، وقال أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين بلغت 199،992،451 ريال، وعدد المستفيدين منها بلغ 15.415 مواطن سعودي، وقال أنه تم إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين مباشرة، وهم يمثلون جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم انتظار المساعدة المقطوعة، وتم اختيارهم وفق شروط الضمان الاجتماعي.