رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ برقم السجل المدني

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بأنه تم إيداع المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ، وأن المساعدة المقطوعة تصرف للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، وخاصة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وتصرف المساعدة المقطوعة بعد قيام مكاتب الضمان الاجتماعي بدراسة الحالات المتقدمة للحصول على المقطوعة، ومطابقة الشروط على المتقدمين، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بعرض أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ، من خلال رابط وزارة العمل المخصص للاستعلام عن المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ

تمنح المساعدة المقطوعة للأسر الأكثر احتياجاً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. تصرف المقطوعة حسب أولوية التقديم لها. تمنح مرة واحدة خلال العام، ويمكن الحصول عليها مرة ثانية، بعد مرور عام من تاريخ الصرف. ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن الحد المانع للصرف. لا يقل سن المتقدم للمساعدة المقطوعة عن 35 عاماً.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ



قامت وزارة العمل السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك لتوفير جهد ووقت المستفيدين منها، وتجنب المواطنين عناء الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للاستعلام عنها، أو تسجيل بياناتهم، ويمكن الاستعلام عن المقطوعة من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن مقطوعة شهر ربيع الأول.

المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ



قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أنها قامت بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرة، وأن هذه الحالات تمثل جزء من إجمالي الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وتم اختيارهم وفق شروط الضمان الاجتماعي، وصرح وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي أن إجمالي هذه المساعدات المقطوعة بلغ 199،992،451 ريال، وعدد المستفيدين من المساعدة المقطوعة بلغ 15.415 مواطن.