رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ عن شهر ربيع الأول

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بالإعلان عن أسماء المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ عن شهر رمضان، والمساعدة المقطوعة من أهم البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي، والهدف الرئيسي من إنشاء البرنامج هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن السعودي محدود الدخل، وكذلك أصحاب معاش الضمان، والأرامل والمطلقات، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بعرض شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، ورابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للمساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ

لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة. أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف. يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وكان الغرض من ذلك هو توفير مجهود ووقت المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة، في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام، وساعد هذا النظام على سرعة تقديم الخدمة، واصبح لكل مواطن تقرير شامل على الحاسب يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وللاستعلام والتسجيل الدخول على رابط المساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ عن شهر ربيع الأول

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأحد 12 ربيع الأول، أنها قامت بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ عن شهر ربيع الأول، في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرة، وبلغت قيمة هذه المبالغ 199.992.451 ريال، وعدد المستفيدين من هذه المساعدات بلغ 15.415 مواطن، وقالت الوزارة أن هذه الحالات تمثل جزء من الحالات الموضوعة على قوائم الانتظار، وذلك وفق ضوابط معينة وضعها الضمان الاجتماعي.