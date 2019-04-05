المساعدة المقطوعة 1440: رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

ننشر رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1440، لمعرفة المعاشات المقطوعة برقم الطلب من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تقدم مؤسسة التنمية الاجتماعية بعض المساعدات أو المعاشات المقطوعة لبعض الأسر السعودية ذات الدخل الضعيف، وذلك في إطار تحسين الظروف المعيشية من خلال الضمان الاجتماعي للمواطن، والآن يمكنكم التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال المكاتب الخاصة بالضمان الاجتماعي.

المساعدة المقطوعة 1440 برقم الطلب

وقد خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقع متخصص للراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة من أجل تقديم الطلب ودراسة الحالة، ومن أجل توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي، وذلك من خلال رابط السجل المدني المذكور في التالي:

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني.

وبعدها يتم كتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة كود التحقق البشري كما هو، ثم الضغط على عرض والاستعلام عن المقطوعة.

أما عن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب فمن خلال الرابط التالي:

ولمعرفة رقم الطلب الخاص بك من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لابد من الاتصال على 0112915588 من الهاتف الجوال، أو يمكن الاتصال على 8001222777 من التليفون الأرضي، وبعد ذلك يتم إدخال رقم السجل المدني، والضغط على رقم 2 للاستعلام عن البرامج المساندة، ثم الضغط على رقم 1الخاص بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وأخذ رقم الطلب الذي سوف تحصل عليه والإحتفاظ به من أجل الاستعلام عن المساعدة من خلاله.

المساعدة المقطوعة

وفى حال الرغبة في التقديم على المساعدة المقطوعة، قالت وزارة العمل أنه لابد من الذهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي، من أجل دراسة الحالة، ويذكر أنه لا يوجد موعد ولا تاريخ محدد لصرف المساعدة، وأنه يتم صرفها في أي وقت لذا عليك متابعتها في خلال الرابط الموجود في الأعلى والتأكد من حالة قبولها وموافقة الصرف.

رابط خدمة الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي

والآن يمكن الاستعلام عن خدمة تحديث البيانات الخاصة بالضمان، وذلك من خلال رابط خدمة الاستعلام عن حالة التحديث، ومن خلال هذا الرابط يمكن إدخال رقم الهوية، ورمز التحقيق، وإجراء كافة الاستعلامات المطلوبة، وعندما يتم تحديث البيانات كما هو مطلوب سوف يتم التأكيد على نجاح عملية التحديث، وفى حال الفشل في التحديث يتم توجيهك من خلال بعض الإرشادات بما هو مطلوب.

اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1440

من خلال رابط الاستعلام المرفق بالمقال يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لكل الأشهر، وذلك برقم الطلب أو رقم السجل المدني مباشرة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

صرف المساعدة المقطوعة ربيع الأول 1440

ومن المتوقف أن تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، بعمليات صرف المقطوعة للمواطنين المتواجدون على قائمة الانتظار، ومن المنتظر أن يتم الصرف بداية من شهر ربيع الأول لعام 1400.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وذلك ل15 ألف مستفيد، وتم الصرف لدفعة ربيع الأول من تاريخ 10_9_1438، وحتى يوم 16_9_1438.

تحديث:

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية أنه من الممكن التقديم على صرف المساعدة المقطوعة كل عامين للأشخاص اللذين لهم دخل ثابت ولكن لا يتعدى الحد المسموح به للتقديم على المساعدة المقطوعة، كما يمكن لأصحاب الدخل غير الثابت التقديم عليه كل عام.

استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

يمكن لكل المواطنين المقدمين على طلب فى المساعدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني من خلال رابط الاستعلام، ثم كتابة رقم السجل المدني الخاص بك، وكتابة كود التحقق كما يظهر أمامك، ثم الضغطة على عرض، وسوف يظهر مستند يوضح حالتك من المقطوعه.

تحديث بيانات مستهدي الضمان الإجتماعي

حيث قامت وزارة العمل فى المملكة العربية السعودية بتحديث بيانات مستفيدي المساعدة المقطوعة وأيضاً مستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي من أجل تسهيل التواصل بينهم، ويذكر أن على كل مستفيد أن يقوم بتحديث البينات الخاصة به منعاً لحدوث أي مشاكل.

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