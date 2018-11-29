صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن أسماء المواطنين السعوديين المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الطلب عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وناشدت وزارة العمل السعودية المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، التسجيل من خلال الرابط الذي خصصته لذلك، ويقوم الضمان بدراسة حالة المتقدمين وتحديد الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بتوضيح شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، ورابط الاستعلام والتسجيل.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتم منح المساعدة المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي حسب أولوية التقديم. يتم صرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة في العام، ويمكن الحصول عليها مرة أخرى بعد مرور عام من تاريخ الصرف. لا يتخطى راتب المتقدم للحصول عليها الحد المانع للصرف. لا يقل سن المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب شهر ربيع الأول 1440هـ

صرح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن الوزارة قامت بإيداع مبالغ مساعدة الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمستفيدين منها، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها 199.992.451 ريال سعودي، وبلغ عدد المستفيدين منها 15.415 مواطن، وقال أن هذه الأسماء تمثل جزء من مجموع الأسماء الموجودة على قوائم الانتظار، ويمكن الاستعلام عن أسماء المواطنين المستفيدين من منحة الضمان الاجتماعي عن طريق رابط المساعدة المقطوعة.