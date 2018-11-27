رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ برقم السجل

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، بالإعلان عن أسماء المواطنين المستفيدين من المساعدات المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ ، وقالت أن هذه المساعدات تم إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدات، وذلك وفق قواعد معنية قامت وزارة العمل السعودية بوضعها، ومن أهمها هو مدى احتياج الفرد المتقدم للمساعدة المقطوعة لهذه المساعدات، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسات على الحالات المتقدمة، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاُ، ووضعها على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بتوضيح شروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة، ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ.

شروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ ورابط الاستعلام

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط للحصول على المساعدة المقطوعة، ومن أهم هذه الشروط لا يقل سن المتقدم للمساعدات المقطوعة عن 35 عاماً، وتمنح حسب أولوية التقديم إليها بكل شفافية وموضوعية دون تحيز لأحد، وتعطى هذه المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، ومن شروطها أيضاً ألا يتجاوز راتب المتقدم للمساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف، ويمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، ولكن بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها، وأن الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، وتحدد قيمة هذه المساعدات حسب أعداد الأسرة، وراتب المتقدم للحصول عليها، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت بتخصيصه وزارة العمل.

قيمة المساعدات المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ وعدد المستفيدين

قال الدكتور إبراهيم عبد الشافي وكيل وزارة وزارة العمل للضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قامت بإيداع المساعدات المقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ للحالات المستفيدة وبلغ إجمالي هذه المساعدات 199،992،451 ريال، وأن عدد المواطنين السعوديين المستفيدين من هذه المساعدات بلغ 15.415 مواطن، وأن هذه الحالات تمثل جزء من إجمالي الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وصرح أن المساعدات المقطوعة تم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرة، وأكد الدكتور إبراهيم عبد الشافي أن المساعدة المقطوعة تأتي ضمن البرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي السعودي.