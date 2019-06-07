الكهرباء السعودية، صرحت السعودية للكهرباء انه بدأ من اليوم سوف يتم استخدام الخدمة الإلكترونية لسداد الفواتير، هذه هي احدي الخدمات المتاحة حاليا لدي الشركة بجانب خدمة الاستعلام عن الفواتير و التي تتيحها الشركة السعودية للكهرباء لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما أكدت شركة الكهرباء السعودية أن تكلفة طباعة الفواتير تصل إلي حوالي عشرة ملايين ريال سعودي شهريا وهو ما سبب عبأ كبيرا على الكهرباء السعودية في الفترة الماضية وكان سوف يحمل الشركة عبأ كبيرا مستقبلا. من اجل ذلك توصلت الشركة إلى خدمة الفواتير الإلكترونية للوصول للرؤية المستقبلية للمملكة 2030 أكدت شركة الكهرباء انه سوف يتم احتساب فاتورة الكهرباء في الشهر الحالي في جميع مدن المملكة.

السعودية للكهرباء

توكد شركة السعودية للكهرباء علي تفعيل خدمة جديدة اسمها صديق الكهرباء علي تطبيق الواتساب علي رقم “0533991100” وهذا هو رقم الشركة السعودية للكهرباء ويمكنكم التسجيل في الشركة والاستعلام من خلال الدخول إلي موقع شركة الكهرباء السعودية وإدخال رقم الحساب والرمز المرئي أو الكود الموجود يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد. وأكدت الشركة أن تواريخ القراءات ستختلف من مدينة لأخرى، ومن محافظة إلى أخري وان ضريبة القيمة المضافة سوف تحسب بحوالي 5%من قيمة الاستهلاك فقط وستختلف المنازل عن الشركات وعن المحلات التجارية والمصانع والمطاعم والفنادق بالتأكيد وسوف تقوم الشركة بإضافة خدمات جديدة في الفترة القادمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وعن حساب فاتورة الكهرباء في السعودية له أهمية قومية للمملكة وللمواطنين السعوديين ولذا قامت الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ يوم 28 من كل شهر ميلادي اليوم الأساسي لإصدار كل الفواتير الخاصة بكل المدن والمحافظات والمناطق بالمملكة حتي يستطيع المواطنين السعودين من استخدام موقع الشركة السعودية للكهرباء وإدخال اسم المستخدم ورقم اللوحة أو اسم المستخدم ورقم الهوية والقيام بطبع الفاتورة وفي دقائق معدودة يتم عرض الفواتير ويمكن الدفع عن طريق الصراف الألي أو عن طريق مواقع الشركة المتوفرة لتسديد الفاتورة داخل الموقع.

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