تقديم القوات البرية وظائف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .. تعرف على شروط وطريقة التقديم

فتح رابط تقديم القوات البرية وظائف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 1440 بنظام التعاقد المباشر، لتوفير الكوادر السعودية للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات بالقوات البرية السعودية، وحول طريقة وكيفية وشروط التقديم الإلكتروني، سنوضح بالتفاصيل ما ورد في نص الإعلان عن فتح بوابة التوظيف للخريجين السعوديين من الحاصلين على التخصصات والمؤهلات العلمية المناسبة.

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في القوات البرية السعودية، أن بداية التقديم على الوظائف الشاغرة بمجال تقنية المعلومات، من اليوم الأحد الموافق 9 شعبان 1440، 14 من شهر أبريل 2019، ويستمر التقديم للخريجين الحاصلين على الشهادات الجامعية والمنطبق عليه شروط القبول والتسجيل الإلكتروني، حتي يوم السبت 22 شعبان 1440 المقبل، وفيما يلي سنرف رابط تقديم القوات البرية وظائف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

شروط تقديم القوات البرية وظائف هيئة الاتصالات 1440

الشروط العامة وتعليمات القبول والتسجيل في وظائف القوات البرية لتقنية المعلومات، تضمنت تحديد التخصصات المطلوبة من الخريجين الحاصلين على شهادة جامعية، وبالتحديد في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، هندسة الشبكات، هندسة الحاسب الآلي، وخلال مواعيد تقديم القوات البرية وظائف هيئة الاتصالات 1440، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للتوظيف واستعرض جميع الشروط والتي ندرجه منها هو موضح أدناة.

المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على درجة أو شهادة البكالوريوس في احد التخصصات الموضحة بعالية.

بيان بخبرات الموظف في القطاع الحكومي بها التفاصيل الوظيفية، وكذلك القطاع الخاص.

الخبرات في طبيعة عمل الوظيفية المتقدم عليها.

اللياقة الصحية.

حسن السير والسلوك وعدم الحكم على المتقدم بحد شرعي أو بقضية مخلة بالشرف.

وباقي التعليمات وضوابط شغل الوظائف كمه هو مبين.

رابط تسجيل وظائف القوات البرية

التقديم على وظائف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر بوابة توظيف القوات البرية السعودية ومنها استعراض المزيد من التفاصيل حول ألية القبول واستعلام نتائج الترشيح.

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