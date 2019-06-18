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القبول الموحد… إعلان بدء القبول في جامعات الرياض للطلاب والطالبات شوال 1440

كتب نوران عمروفي آخر تحديث
القبول الموحد… إعلان بدء القبول في جامعات الرياض للطلاب والطالبات شوال 1440
القبول الموحد

مركز القبول الموحد واللجنة المشرفة علي القبول الإلكتروني في جامعات وكليات الحكومية بالرياض تعلن عن فتح بوابة القبول الموحد لجميع الطلاب 14 شوال  والطالبات 16 في شوال القادم. تشمل بوابة ومركز القبول الموحد الإلكتروني الموحد للطلاب في الرياض جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود و جامعة سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز وأيضا شقراء والمجمعة والكليات التقنية داخل منطقة الرياض. أما بالنسبة للطالبات تشمل مراكز القبول الموحد علي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نوره، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض أيضا.

نتائج مركز القبول الموحد

الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1441هـ
م اليوم التاريخ الإجراء
هجري ميلادي
1 الأربعاء 1440/10/16 2019/06/19  فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
2 الأربعاء 1440/10/23 2019/06/26 غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
3 الخميس 1440/10/24 2019/06/27 إعلان المرشحات للكليات الصحية ولكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن عبر بوابة القبول الإلكتروني
4 الأحد
إلى
الثلاثاء		 1440/10/27

1440/10/29

 2019/06/30

2019/07/02

 المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات الصحية واختبار كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن
5 الخميس 1440/11/08 2019/07/11 إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني
6 الإثنين 1440/11/12 2019/07/15 آخر موعد لتأكيد القبول ويتم إلغاء قبول من لم تؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
7 الأحد 1441/01/02 2019/09/01 بداية العام الجامعي  1441 هـ

يمكنكم الدخول علي بوابة القبول الموحد وعمل تقديم جديد أو الاستعلام عن تقديم سابق برقم السجل المدني وتم تحديد بدء التقديم  يوم الاثنين (16/10/1440) و سوف يتم إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (23/10/1440)، و سوف يتم إعلان نتائج القبول الموحد للفرز الأول يوم الخميس (24/10/1440) وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير والأكيد يوم الخميس (08/11/1440). ويمكنكم معرفة الجدول الزمني للتقديم وإعلان نتائج القبول الآن.

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عن الكاتب

نوران عمرو

صحفية ومحررة بموقع نجوم مصرية اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية

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