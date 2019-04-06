الضمان الاجتماعي المقطوعة | طريقة التقديم والاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بالتفصيل

الضمان الاجتماعي المقطوعة صار من أكثر ما يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية، تقدم المملكة العربية السعودية عدد كبير من برامج الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة لمواطني المملكة، ومن أهم هذه البرامج، المساعدة المقطوعة التي تساعد على حماية الأسر الفقيرة، وأصحاب الدخل المحدود، وخاصةً بعد تطبيق رؤية المملكة 2030، وغلاء المعيشة وإرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية وضريبة القيمة المضافة، فالهدف الرئيسي من المساعدة المقطوعة هو تقديم الدعم النقدي لهذه الأسر؛ لضمان حياة كريمة لهم، وحتى يتمكنوا من مواجهة الظروف الإقتصادية والتغيرات الجديدة بالمملكة.

الضمان الاجتماعي المقطوعة

يمكن لكل مواطن سعودي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة دون الحاجة إلي الذهاب إلي موقع الوزارة، حيث يمكنه الاستعلام إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، وذلك تيسراً على المواطن السعودي لمعرفة توقع صرف المساعدة المقطوعة،وكذلك معرفة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة

أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالسعودية إمكانية التقديم على المساعده المقطوعه الكترونيا، من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بعد ذلك قم بإدخال رقم السجل المدني.

ثم أدخل كود الأرقام الموجود بالصورة الظاهرة أمامك.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الفئات التي تستحق الحصول على المساعدات المقطوعة، وهذه الفئات هي:

الأسر محدودة الدخل

الأشخاص الذين يعانون من حالات العجز المؤقت.

الأرامل والأيتام، والنساء المطلقات.

أسر السجناء، والأسر التي يغيب عنها عائلها.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يُمكن الإستعلام عن المساعدات من خلال القيام بالآتي:

أولًا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

بعد ظهور الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، قم بالدخول إلى خدمات الوزارة.

إختار من القائمة المنسدلة (دليل الخدمات).

ثم أدخل رقم السجل المدني الخاص بك.

ثم أدخل كود التحقق من الإستخدام البشري الموجود بالشاشة.

في النهاية، إضغط على زر عرض.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

من المعروف أن المساعدات المقطوعة لا يتم صرفها لمدة طويلة، ولكن تُصرف لفترات محددة، ويتوقف الدعم على معدل دخل الأسرة، وهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في أي شخص يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة، وهذه الشروط هي:

الغير مشمولين بمعاش الضمان الإجتماعي.

ألا يقل سن المتقدم عن 35 عاماً.

ألا يمتلك المتقدم أية سجلات تجارية.

عدم وجود عمالة مهنية.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول الضمان الاجتماعي المقطوعة وإن كان لديكم اي استفسارات نسعد بها في التعليقات.

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