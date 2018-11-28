الضمان الاجتماعي السعودي المساعدات المقطوعة من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين، يعرف الضمان الاجتماعي على انه مجموعه من الانشطه التي تقوم بها حكومة الدولة التي يقيم بها المواطن وذلك من أجل الحفاظ على رفاهيته؛ حيث يتم توفير التدابير اللازمة لكي يحصل المواطنين على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية من مسكن و ماء و خدمات صحيه و امي و الاولاد هذا الضمان هم الأطفال الصغار و الكبار في السن والمرضى والعاطلين عن العمل.

الضمان الاجتماعي السعودي المساعدات المقطوعه تأتي ضمن محاولات المملكه العربيه السعوديه لدعم المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، حيث تنص المادة الثانية والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، على ان لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ اي لابد ان تقوم الدولة بتوفير ما يحتاجه المواطن من أمور اقتصادية واجتماعية لتحافظ على كرامته و تنمي شخصيته فيصبح مواطن صالح لمجتمعه ولنفسه.

الضمان الاجتماعي السعودي المساعدات المقطوعة

قامت المملكة العربية السعودية ببدء نظام الضمان الاجتماعي السعودي في عام 1382 هجرية، حيث يهدف الى مساعدة الفئات الفقيرة من المجتمع والفئات المحتاجة من الأسر و العائلات وتوفير الرعاية المستمرة والكامله لهم من كل متطلبات الحياة لينعموا بحياة كريمة.

في عام 1395 تم تغيير مسمى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وزارة شئون الضمان الاجتماعي، يذكر أن الضمان الاجتماعي السعودي بدأ خدماته عبر 28 مكتب، ولكن في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتأمين حياة أفضل لمواطنيها، الآن قد أصبحوا 94 مكتب حتى يتمكن جميع السكان في مختلف أنحاء المملكة من الحصول على جميع الخدمات التي يريدونها بسهوله تامه.

المساعدة المقطوعة

برنامج المساعدة المقطوعة هو أحد برامج الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة العمل والتنمية في المملكه العربيه السعوديه التي تهدف الى تحسين معيشة الأفراد وحفظ كرامتهم.

التقديم على المساعدة المقطوعة

نبهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه على من يرغب التقديم على المساعده المقطوعه لابد ان يتوجه الى وكالة الضمان الاجتماعي الموجوده في منطقه وعليه الذهاب بنفسه و مصطحبا معه:

الهوية الشخصية.

وسجل الأسرة وبطاقة الضمان.

مشهد الآيبان

أَوْ قَدْ يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة الضمان، وذلك عبر رابط تقديم المساعدة المقطوعة في موقع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية.

وقد حددت وزارة الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر، ليتم قبول طلب المساعده المقطوعه وهذه الشروط لها علاقة بعدد أفراد أسرة المعيل الذي يقدم الطلب، ومتوسط الدخل الشهري للأسرة و اوراق رسميه ومعتمده توضح ظروف الأسرة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكنكم الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، عبر الضغط على اسم الموقع. قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك، والكود الظاهر في الصورة أمامك.

في حال واجهتكم أي مشكلات في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات، وسوف نجيب عليكم بإذن الله.

الحد المانع للمقطوعة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحد المانع للمقطوعة كما يلي:

الضمان الاجتماعي السعودي المساعدات المقطوعة مِنْ أَفْضَلِ البرامج التي تدعم المواطن السعودي كي لا يشعر بالغلاء ويحيا حياة كريمة.