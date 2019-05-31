الضمان الاجتماعي استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وميعاد صرف الأموال للمستفيدين شوال 1440

الضمان الاجتماعي، يمكنكم الآن الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي من خلال الدخول إلي موقع الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد. وفي هذا المقال نتابع معكم مواعيد صرف دفعات المقطوعة للمستفيدين والمستحقين لشهر شوال 1440. حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي توفير بعض الخدمات منها أعانة شهور شوال. التي تساعد المواطنين وبعض الأسر في مختلف أنحاء المملكة، هذه المقطوعة من اجل مساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا علي توفير بعض الخدمات والاحتياجات الأولية للمواطنين والكثير من الأسر في مختلف أنحاء المملكة. وتميت تسمية هذا البرنامج باسم المساعدة المقطوعة.

الضمان الاجتماعي

يمكنكم الآن الدخول إلي موقع الضمان الاجتماعي استعلام عن المقطوعة برقم الهوية. ومعرفة مواعيد صرف الدفعات المالية وتتبعها من خلال الحسابات البنكية أيضا من المعروف أن مقطوعة الضمان انه إعانة و أموال يتم من خلالها مساعده الأسر والمواطنين وتعينهم علي الحياة والمعيشة وأموال لأترد يتم دفعها للأفراد عن طريق وزراه الضمان الاجتماعي، كنتيجة لزيادة الأسعار ومع تطبيق القيمة المضافة علي الكثير من السلع والخدمات تم عمل هذا البرنامج من اجل مساعدة كافة الأفراد والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تم تفعيل رقم خاص من اجل الاستعلام عن المقطوعة ومن اجل تلقي الاستفسارات والشكاوى هو 19911 وهو خدمة العملاء لحل جميع مشاكل المواطنين والرد علي استفساراهم وجميع الأسئلة بخصوص تأخر صرف دفعات المقطوعة وغيرها.

مقطوعة شهر شوال

من اجل عمل استعلام عن مقطوعة شهر شوال، وإعانة شهر شوال،قامت وزارة العمل إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وسوف يتم إيداع الأموال في الحسابات البنكية قبل عيد الفطر وفي خلال هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

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