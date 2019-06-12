الضمان الإجتماعي تفاصيل مساعدة المقطوعة عن شهر شوال 1440 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن أخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ،وذلك مع بداية الشهر الهجري ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين ، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والعمل على تسديد جزء من فواتير الكهرباء ، إضافة لبدل غلاء المعيشة ،هذا وقد صرح وكيل الوزارة للضمان الإجتماعي إبراهيم المبارك ، على أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.98 مليار ريال سعودي .
شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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