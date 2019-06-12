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الضمان الإجتماعي تفاصيل مساعدة المقطوعة عن شهر شوال 1440

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
الضمان الإجتماعي تفاصيل مساعدة المقطوعة عن شهر شوال 1440
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الضمان الإجتماعي تفاصيل مساعدة المقطوعة عن شهر شوال 1440  ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن أخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ،وذلك مع بداية الشهر الهجري ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل  من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين ، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والعمل على تسديد جزء من فواتير الكهرباء ، إضافة لبدل غلاء المعيشة ،هذا وقد صرح وكيل الوزارة للضمان الإجتماعي إبراهيم المبارك ، على أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.98 مليار ريال سعودي .

شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

ف نرصد لكم رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث أعلنت وزارة العمل في دولة المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الطرق من أجل تسهيل طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وكالة الضمان الإجتماعي  ، من من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لوكالة الضمان الإجتماعي من هـــــنـــا    

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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