الشركة السعودية للكهرباء استعلام عن فاتورة شهر يونيو برقم الحساب أو الهوية

الشركة السعودية للكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء السعودية عن إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفيراً للوقت، ليس ذا فقط بل يمكن من خلال أطلقت رقم موحد لمعرفة طرق الاشتراك أو كيفية سداد الفاتورة وكذلك المهلة المتاحة لدفع فاتورة الكهرباء وذلك من خلال الاتصال على هذا الرقم “500120” أو عبر إرسال رسالة نصية قصيرة على نفس الرقم.

الشركة السعودية للكهرباء.

حددت الشركة السعودية للكهرباء خدمة مطورة، وهي معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الكترونياً يوم 28 من كل شهر وهي بمثابة استبدال التعامل بالفاتورة الورقية، والتي يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونياً إما برقم الهوية أو رقم الحساب.

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء

يجب تسجيل الدخول على الرابط التالي—– من هنا

ثم قم بكتابة رقم الحساب الخاص بالفرد عند الشركة السعودية للكهرباء.

كتابة الرمز المرئي في المكان المخصص له.

ثم اضغط على كلمة عرض ستظهر فاتورة الكهرباء بالتفصيل.

الفاتورة سوف تحتوي على مجموعة من البيانات التفصيلية منها موعد الاستحقاق، موعد سداد الفاتورة، استهلاك العميل للكهرباء شهرياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

طريقة الاشتراك في خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية.

من يرغب في الاشتراك بموقع هيئة الكهرباء الإلكترونية لمعرفة قيمة الفاتورة شهرياً بكل سهولة فمن خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول على الرابط التالي—— من هنا

ثم قم بملء البيانات الموجودة بالشاشة والتي تطلب أولاً رقم الحساب.

بعد ذلك يتم كتابة البريد الالكتروني، ولابد من التأكد من وجود هذا البريد حيث سيتم ارسال عليه جميع الاشعارات من هيئة الكهرباء.

تأتي بعد ذلك خطوة الضغط على زر التسجيل، عبر إتمام تلك الخطوة تكون قد انتهيت من الاشتراك في الخدمة.

يلاحظ أنه يمكن التسجيل باللغة الإنجليزية بدلاً من العربية حيث الموقع يتيح التسجيل بكلا اللغتين.

كما يمكن وقف تشغيل الخدمة من خلال تسجيل الدخول في نفس الصفحة السابقة مع كتابة رقم الحساب والبريد الالكتروني الخاص بك، ثم الضغط على الغاء التسجيل.أطلقت أيضاً الوزارة تطبيق جديد يمكن تحميله على الهواتف الذكية والذي يُسمى بـ ALKHARABA، لذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن هذا التطبيق.

يمكن لأصحاب الهواتف الذكية تحميل هذا التطبيق بكل سهولة على الهواتف الخاصة بهم واستقبال جميع الاشعارات على البريد الخاص بهم.

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