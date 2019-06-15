السعودية تسقط خمس طائرات يمنية كانت تستهدف مطار أبها

قامت القوات السعودية يوم الجمعة 14 يونيو 2019 بإسقاط خمس طائرات للحوثيين اليمنيين وقد كانت الطائرات تتجه إلى مطار أبها بالسعودية و محافظة خميس مشيط و كان هذا بعد أيام من الهجوم الأول على المطار و الذي نتج عنه إصابة 26 مدنيا.

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن قوات الدفاع السعودية قد نجحت يوم الجمعة في إيقاف ثاني عملية قصف جوية يقوم بها الحوثييون جنوب غرب المملكة وذلك بإسقاط خمس طائرات حربية يمنية كانت تنوي تنفيذ هجوم على مطار أبها و القاعدة الجوية في محافظة خميس مشيط بعد الصاروخ الأول الذي قصف المطار و سبب أضرار في صفوف المدنيين ( 26 إصابة ). إعتبر الخبراء أن هذا الهجوم يمثل تطور كبير في القدرات الحربية و العسكرية للحوثيين حيث أنه أخطر هجوم حاول الحوثيون القيام به منذ بداية الأزمة اليمنية مع المملكة السعودية.

نشرت وكالة الأنباء السعودية بيان التحالف الذي ورد فيه إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها القوات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط وأن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين”.

اعلن تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين المدعومين من قبل إيران أنه تم شن هجوم جوي على مطار أبها جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

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