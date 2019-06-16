الداخلية تعلن عن وظائف عسكرية للنساء… والحج والعمرة تطلب منظفين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن وجود وظائف عسكرية شاغرة للنساء السعوديات وقالت إنه ينبغي تقديم الطلبات إلكترونياً، من السبت إلى الأربعاء على بوابة أبشر الإلكترونية من خلال هذا الرابط .

ذكرت الوزارة، وفقاً لتقرير نُشر يوم الأحد في جريدة” المدينة” اليومية المحلية، أن النساء سيتم توظيفهن كحراس أمن في المكاتب النسائية بإدارات الشؤون المدنية في جميع أنحاء المملكة.

وقالت إن المتقدمة يجب أن تكون مواطنةً سعوديةً تتمتع بسلوك جيد ولها سجل إجرامي نظيف ويجب ألا يقل عمرها عن 25 عاماً أو أكثر من 35 عاماً، كما ذكرت الوزارة أنه يجب أن يكون لمقدمة الطلب بطاقة هوية سارية ومستقلة ويجب ألا يقل طولها عن 160 سم.

وقالت أنه لا ينبغي أن تكون مقدمة الطلب متزوجة ً من غير سعودي، ويجب ألا تكون موظفةً في أي إدارة حكومية ويجب أن تجتاز جميع الاختبارات المطلوبة.

وزارة الحج والعمرة تطلب من شركات الحج توفير منظف لكل 30 حاجاً.

طلبت وزارة الحج والعمرة من شركات الحج، توفير منظف لكل 30 حاجاً في إطار جهودها للحفاظ على مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الأماكن المقدسة نظيفة خلال موسم الحج.

كما طلبت من الشركات تزويدها بالبيانات المتعلقة بموظفيها، والذين يجب أن يكونوا جميعهم سعوديين، وذلك بحلول 28 يوليو.

طلبت وزارة الحج والعمرة، في نشرة معممة، من الشركات تقديم بطاقة هوية لكل حاج وتزويد الحجاج بأساور معصم تحتوي على أسمائهم وجنسياتهم ومكان إقامتهم واسم مؤسسة الطوافة وغيرها من المعلومات ذات الصلة، لقد بدأت في منح الشركات تراخيصها الموسمية بعد تلقي ضمانات بنكية منها في 28 مايو.

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