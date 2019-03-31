الحرس الوطني التجنيد استعلام برقم الهوية عن نتائج القبول والمرشحين للوظائف العسكرية

رابط بوابة الحرس الوطني التجنيد استعلام برقم الهوية عنن أسماء المقبولين والمرشحين للوظائف العسكرية، وفق طريقة ظهور نتائج القبول في وزارة الحرس الوطني، لمن تقدم بطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتحدد له مواعيد الاختبارات بعد انطباق شروط القبول والتسجيل، الموضحة على بوابة تسجيل التجنيد الموحد للحرس، أو في هيئة الطيران التابعة لوزارة الحرس الوطني، وسنبين طريقة الاستعلام برقم الهوية الوطنية لصاحب الطالب بجانب إرفاق رابط الدخول لبوابة النتائج.

تسجيل تجنيد الحرس الوطني مستمر طوال فترات العام، وهذا بناء على الإعلان المنشور على بوابة التجنيد الموحد في وزارة الحرس الوطني، حيث يتم التقديم الإلكتروني بناء على الشروط العامة للقبول، التي تخص التقديم على التجنيد في الحرس الوطني، وهيئة الطيران التابعة للحرس الوطني، وتم تخصيص بوابة مستقلة منها رابط الحرس الوطني التجنيد استعلام برقم الهوية لمن يسجل في الوظائف العسكرية.

بوابة الحرس الوطني التجنيد استعلام نتائج القبول

وزارة الحرس الوطني تضم عدة هيئات منها هيئة الأفراد وهيئة الطيران، هيئة الإمداد والتموين، وهيئة العمليات وهيئة الاستخبارات، وللالتحاق بوظائف الوزارة العسكرية، يتم التقديم على بوابة التجنيد، ومن خلال رابط متابعة حالة الطلب برقم الهوية، يتم الاستعلام عن نتائج القبول والتسجيل للحرس الوطني، حيث يتعرف صاحب الطلب حاله طلبة من حيث القبول، وفي حالة الترشيح توضح الوزارة الإجراءات المتبعة للمرشحين لاستكمال الاختبارات، ويمكن الاتصال على رقم وزارة الحرس الوطني 4912222 للاستفسار عن أي أمور تشغل ذهن المتقدمين.