“الجوازات” تجدد تأكيدها على تطبيق غرامة تأخير تجديد “هوية مُقيم”

تسعي المملكة العربية السعودية هذه الفترة إلي النهوض بالدولة السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 ، وتعمل على فرض غرامات وعقوبات على كل من يخالف قوانينها أو قرارتها سواء كان من المواطنين السعودين أو العمالة التي أتت من بلاد اخرى بحثا عن فرص عمل افضل .

وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات منذ فترة على أن من انتهت هوية مقيم عليه التجديد في الحال وألا سوف يتم فرض غرامات على المتأخرين ، وقد جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها على أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم سوف يتم تطبيقها بعد ثلاثة أيام من تاريخ انتهاءها .

وقد جاء تأكيد المديرية العامة للجوازات للرد على استفسار احد الأشخاص بشأن تطبيق الغرامة في حالة التأخر في تجديد هوية مقيم ، وقد قالت المديرية العامة للجوازات في تغريده على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “غرامة تأخير تجديد هوية مقيم سوف تطبق بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها ”

ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات تعمل على الرد على جميع الاستفسارات وقد خصصت لها اكثر من طريقة للتواصل والرد على الاستفسارات ومن اهم الطرق مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنها خصصت لها صفحة شخصية على “تويتر” وأي سؤال من احد المتابعين تقوم بالرد عليه على الفور .

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