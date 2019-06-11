الجوازات السعودية|غرامات وترحيلات لمن يتأخر على “تجديد الإقامة” والتأمين الطبى شرط تمديد الزيارة العائلية

حذرت المديرية العامة للجوازات ( الجوازات) المغتربيين اليوم الاثنين الموافق( 10/6/2019)، أن الفشل فى تجديد بطاقات هوية المقيمين(بطاقات الإقامة) قبل إنتهاء صلاحيتها، سيؤدى الى عقوبات وفقاً للقواعد واللوائح بما فى ذلك الترحيل، موضحة ان الإخفاق فى تجديد بطاقة الهوية للمقيمين للمرة الأولى سيؤدى الى غرامة قدرها 500 ريال سعودى،والتى ستصل الى 1000 ريال سعودى للمرة الثانية، والترحيل من البلاد لعدم القيام بذلك للمرة الثالثة.

يجب تجديد بطاقات هوية المقيمين (المعروفة سابقاً بالإقامة )، قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنتهاء صلاحيتها، من خلال خدمة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية أو بوابة مقيم الالكترونية،كما أضافت الجوازات أنه يمكن التحقق من صلاحية وتاريخ إنتهاء صلاحية الاقامة، من خلال هاتين الخدمتين الكترونياً.

كما أعلنت الجوازات السعودية اليوم الاثنين : يجب توفير التأمين الطبى لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

جعلت المديرية العامة للجوازات، من توفير تغطية التأمين الطبى شرطاً مسبقاً لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية، حسبما ذكرت صحيفة المدينة اليومية اليوم الاثنين، وعلى حساب تويتر،أعلنت الجوازات السعودية،إن توفير التأمين الطبى للزائرين أمر ضرورى لتمديد تأشيرة الزيارة،وقالت ان الإصدار الطبى سيغطى حالات الطوارىء فقط بحد أقصى مائة الف ريال سعودى.

يوجد أكثر من 9 ملايين مغترب من أكثر من 100 جنسية مختلفة، يعملون فى المملكة العربية السعودية، ولقد أرسل العديد منهم عائلاتهم الى مواطنهم،ويعودون الى المملكة ثانيةً بتأشيرة زيارة.

كما أعلنت الجوازات أن المدة القصوى للزيارة العائلية هى ستة أشهر فقط، وقالت أن تمديد تأشيرة الزيارة يمكن تطبيقه الكترونياً من خلال حساب أبشر للأفراد والمؤسسات، وقالت أن صلاحية تأشيرة الزيارة مرتبطة بصحة تغطية التأمين الطبى.

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