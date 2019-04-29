جدول التقويم الدراسي 1439/ 1440 بالسعودية|نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية و دوام المدارس والجامعات |الإجازات المقررة خلال العام الدراسي الجديد ... موعد اجازة نهاية العام الدراسي 2019

نتابع معكم جدول التقويم الدراسي 1439 /1440 بالمملكة العربية السعودية، اجازة نهاية العام الدارسي ننشرها إلى زوار موقعنا الكرام من السعودية و موعد بدء الدراسة فى السعودية 1440 للعام الدراسي الجديد 1440 هحرياً، والتقويم الدراسي 2019 السعودية،والاجازات المقررة هذا العام واولها اجازة اليوم الوطنى 88، كما نتابع اخر مستجدات وزارة التعليم السعودية، حيث يتبادر إلى ذهن الطلاب بالمملكة العربية السعودية أسئلة فيما يخص موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد في السعودية، فهناك العديد من الطلبة من يقضون العطلة الصيفية خارج المملكة، ولا بد أن يقوموا بالرجوع قبل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، سنتعرف معكم على خريطة العام الدراسي الجديد بالكامل و موعد بدء الدوام والأجازات ومواعيد الامتحانات للسنة الدراسية الجديدة 1440 هجرياً.

نتائج نظام نور1440

بدأ أبنائنا الطلاب امتحان النصف الأول من العام الدراسي يوم 9-4-1440هـ وسوف تنتهى الامتحانات يوم 27-4-1440 الجاري، ويبدأ بعدها الاستعلام عن نتيجة الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، الابتدائية، والمتوسطة ،والثانوية، ونتابع معكم من خلال موقعنا نجوم مصرية نتيجة الطلاب فى السعودية من خلال الموقع الرسمى للنتائج موقع نور برقم الهويه كذلك نوفر اليكم رابط مباشر للاستعلام عن النتائج بدون رقم سري.

التقويم الدراسي 1439/1440

نشرت وزارة التعليم عبر الحساب الرسمي بتوير صورة التقويم الدراسي الجديد، حيث قررت بأن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول فى يوم الأحد الموافق 22-12-1439هجرياً وفقاً للتوقيت المحلي لتقويم أم القري بالمملكة.

موعد بدء الدراسة في السعودية للعام الدراسي الجديد 1440هـ

المملكة العربية السعودية قامت بعمل خريطة زمنية للموسم الدراسي الحالي، وقد قامت بتحديد موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 1439/1440 في كافة مدن المملكة، إلى جانب أنها قامت بتحديد الأيام الرسمية للإجازات بالمملكة، كما قامت بتوضيح أيام العطلات الرسمية ومتى ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى جانب تحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، فنجد أنه مع اقتراب العام الدراسي يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن كل ما يتعلم ويخص الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ومن خلالنا سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل للخريطة الزمنية.

اعتماد التقويم الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩

عودة المعلمين 16-12-1439

عودة الطلاب 22-12-1439

إجازة اليوم الوطني 13-1-1440

إجازة منتصف العام 20-4-1440

إجازة نهاية العام للطلاب 25-8-1440

إجازة معلمي الابتدائي ورياض الأطفال التربية الخاصة 27-8-1440

إجازة معلمي المتوسط والثانوي 8-9-1440

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رابط تسجيل موقع نور التعليمي لنتائج الطلاب

رابط تسجيل الروضة

التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440-1439

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية العام الدراسي الجديد ستكون 22 ذو الحجة 1439 22/12/1439 2 سبتمبر 2018 إجازة اليوم الوطني بالمملكة 13 محرم 1439 13/1/1439 23 سبتمبر 2018 إجازة نصف العام الدراسي 20 ربيع الآخر 1440 20/4/1440 27 ديسمبر 2018 تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 30 ربيع الآخر 1440 30/4/1440 16 يناير 2019 موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 16 شعبان 1440 16/8/1440 21 أبريل 2019 نهاية العام الدراسي وتبدأ العطلة الصيفية وإجازة نهاية العام 27 شعبان 1440 27/8/1440 2 مايو 2019

كما أن عدد أسابيع الدراسة أثناء الفصل الدراسي كاملة ستصل إلى خمسة عشر أسبوعًا، أما عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني ستكون خمسة عشر اسبوع كذلك.

وعدد أيام الدراسة في المملكة وصلت إلى 169 يوم، وخلال العام الدراسي هناك إجازتان فقط، مجموع أيامها عشرة أيام.

موعد بدء الدراسة في مدارس السعودية للعام الدراسي الجديد 1440

وقد قمنا بإرفاق جدولًا محدد فيه كافة التفاصيل عن العام الدراسي الجديد بالمملكة وهو كما يلي:

توزيع الأسابيع الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام القادم 1439-1440 هـ

التقويم الدراسي بالسعودية لمدة خمس سنوات قادمة

بدء من عام 1438هـ وحتى عام 1443هـ.

فقد بدأت بالفعل الدراسة في المملكة العربية السعودية لهذا العام الدراسي 1439/1440 هجريًا.

ونتابع معكم زوارنا الكرام لكافة أخبار التقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية الآن للأعوام 1439-1440-1441-1442-1443، رصدنا اليكم موعد بداية الدراسة للعام الجديد، وكذلك موعد انتهاء الدراسة، ومواعيد الإجازات خلال السنة الدراسية، ونتابع معكم أخبار السعودية التعليمية، هذا بالإضافة الى موعد بدء الاختبارات ، وموعد بدء اجازة نصف العام والإجازة الصيفية وعامناً نتابع حركة التعليم فى السعودية.

#العوده_للمدارس

انتشر اليوم هاشتاج #العوده_للمدارس على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ووصل التى ترند السعودية حيث سجل فيه الكثير من المغردين تغريدات حول ذكرياتهم مع يوم العودة للمدرسة.

رابط نظام نور لمعرفة التقويم الدراسي 1440-1439

يمكن الدخول الي رابط نظام نور للتعرف على التقويم الدراسي 1440-1439، بتسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة السر ورمز التحقق ثم الدخول على التقويم الدراسى لمعرفة كافة المواعيد لبدء الدراسة وكل الإجازات الخاصة بطلاب المملكة السعودية.

كم باقي على المدرسة للعام 1439-1440 السعودية

قد بدأ بالفعل العام الدراسي الجديد في المملكة السعودية للعام الدراسى الجديد 1439*1440 فقد كان أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول منذ يوم الأحد الموافق 22-12-1439 هـ ، الموافق 2-9-2018 مـ ، وذلك فى جميع المدارس في المملكة العربية السعودية.

عودة المدارس 1439

وقد كان موعد العودة للمدارس 1439 استئناف الدراسة في جامعات السعودية 1439-1440، بعد عيد الأضحى 2018، وقد كان أيضًا بعد ايداع راتب شهر أغسطس لموظفي المملكة، لكي يتمكن الجميع من إحضار مستلزمات المدارس عام دراسي سعيد لجميع ابنائنا الطلاب فى السعودية.

موعد بداية دوام المدارس 1439-1440

قررت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية ان موعد بداية الدوام في المدارس لعام 1439 ودخول الطلاب سيبدأ يوم 22-12-1439، وسنتابع معكم كل ما يخص بأمور تعليم الدوام والإجازات .

موعد اجازة نصف العام 1440

نوهت وزارة التعليم بأن موعد اجازه منتصف العام للطلاب سوف تكون يوم الخميس 20 ربيع اخر 1440/ فى حين سوف تنتهى اجازة نصف العام فى السعوديه بنهاية يوم السبت 29 ربيع آخر 1440.

وسيكون موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالسعودية يوم الأحد الموافق 30 ربيع الثاني 1440 هجرياً الموافق 6 يناير 2019 ميلادياً.

مع تمنياتى لكل ابنائنا الطلاب فى السعودية فى كافة المراحل التعليمية بكل التوفيق فى حياتهم القادمة.

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