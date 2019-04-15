التقديم في كلية الملك فهد الأمنية.. خطوات الالتحاق في وظيفة كلية الملك فهد برتبة جندي 1440

صرحت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب القبول والتسجيل علي رتبة جندي، داخل المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية الخاصة بحملة الثانوية العامة وما يعادلها، حيث أن التسجيل يكون من خلال رابط التسجيل على رتبة جندي، والتقديم على موقع ابشر للتوظيف على وظائف الخدمة العسكرية في كلية الملك فهد الأمنية، وقد حددت الوزارة بدأ التسجيل في رتبة جندي يوم الأحد الموافق 17-7-1440هـ وسيتمر التقديم حتى آخر يوم الخميس الموافق 21-70-1440هـ .

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

فتحت كلية الملك فهد العسكرية التسجيل لشغل وظائف أمنية 1440، من خلال رابط أبشر، والتقديم يكون من خلال رقم الهوية ووضع الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لوظيفة الملك فهد، حيث أن الشروط تتمثل في الأتي:

يجب أن لا يقل مؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ومقيم في السعودية. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة. يجب أن لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية من قبل. كما يجب أن لا يكون المتقدم قد تم استبعاده من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية. يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية التي تحددها الكلية. يجب أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. كما يجب أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. كما يجب آن لا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب. التسجيل لوظيفة رتبة جندي يكون من خلال الدخول عن طريق رابط أبشر للخدمات المتعددة.

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