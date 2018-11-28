التقديم على المساعدة المقطوعة يبحث عنه المواطنون السعوديون الراغبون في الاستفادة من برنامج المساعدة المقطوعة، حيث خصصت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من المبالغ المادية، كنوع من أنواع الدعم الأسري، لرفع مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين ذوي الأجور الضعيفة، والمتوسطة، لمجابهة التغيرات الاقتصادية وارتفاع السلع خلال الأيام الحالية، وجاءت هذه الخطوة كأحد خطوات المملكة في تنفيذ آلية المملكة 2030، واليوم من خلال مقالتنا سوف نتعرف سويا على الفئات المستهدفة والمشمولة بهذا الدعم، وكيفية التقديم على المساعدة المقطوعة وشروط الحصول عليه.

التقديم على المساعدة المقطوعة

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها عند التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة تتمثل في الآتي:

ذهاب المتقدم بنفسه إلى وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لمحل إقامته.

لابد من أن يأخذ الأوراق اللازمة وهي (الهوية الشخصية – سجل الأسرة – مشهد الآيبان- بطاقة الضمان).

لابد أن يكون طلب التقديم محتوي على ( عدد أفراد أسرة المعيل – مقدم الطلب – مبلغ الدخل الشهري الذي تحصل عليه للأسرة).

لابد من توضيح ظروف الأسرة المادية بالأوراق الرسمية المعتمدة.

رابط التقديم على المساعده المقطوعه

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الضغط على اسم الموقع، وإدخال رقم السجل المدني والرقم الذي يظهر في الصورة.

مستحقي المساعدة المقطوعة

حددت المملكة مجموعة من الفئات الذين تشملهم المساعدات المقطوعة وتتمثل في الآتي:

الأسر محدودة الدخل.

العجز المؤقت.

الأرامل والأيتام.

النساء المطلقات.

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها حتى يتم الحصول على المساعدة المقطوعة تتمثل في الآتي:

الغير المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما.

لا يمتلك المتقدم سجلات تجارية.

عدم وجود عمالة مهنية

يتم الصرف للأسر ذوي الاحتياج الشديد والدخل المحدود.

لا تصرف المساعدة المقطوعة بصفة دورية بل على فترات محددة.

المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي

لا يمتلك المتقدم سجلات تجارية.

عدم وجود عمالة مهنية

يتم الصرف للأسر ذوي الاحتياج الشديد والدخل المحدود.

الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة التنمية والعمل الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي المتمثلة في ” المساعدة المقطوعة وكذلك حالة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال:

الاتصال على الرقم 8001222777.

ومن ثم إدخال رقم الهوية.

اختيار الخدمة المطلوبة.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه حول التقديم على المساعدة المقطوعة وإن كان لديكم أي استفسارات يرجى أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.