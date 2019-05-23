التطبيق الجديد لحساب المواطن على الجوال للاطلاع على البيانات ومعرفة الدفعات المالية

التطبيق الجديد لحساب المواطن أطلقه برنامج حساب المواطن قبل أسابيع، والذي يمكن تحميله واستخدامه عبر الهواتف والأجهزة الذكية، وجاء من أجل التسهيل على المستفيدين، حيث يتيح من استخدام التطبيق الجديد لحساب المواطن الاطلاع على بيانات المستفيدين بجانب معرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد، بجانب بعد الخدمات الخاصة الجديدة حيث يستهدف التطبيق الجديد لحساب المواطن رفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني.

أما عن لغة التطبيق الجديد لحساب المواطن ، فحسب ما أكده حساب المواطن أن اللغة المستخدمة في التطبيق الجديد لحساب المواطن، هي اللغة العربية، ذلك التطبيق الذي يسهل على الجميع الاطلاع على كافة تفاصيل الحساب وتفاصيل الدفعات المالية ونتائج الاعتراضات وغيرها من الخدمات المقدمة من حساب المواطن.

التطبيق الجديد لحساب المواطن

التطبيق الجديد لحساب المواطن يتميز بسهولة الاستخدام، كما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر. ولتحميل التطبيق الجديد لحساب المواطن عبر الهواتف التي تعمل بنظام “آي أو إس”.

ولتحميل التطبيق الجديد لحساب المواطن لمستخدمي نظام الأندرويد، من هنا.

حساب المواطن

للتسجيل في حساب المواطن عدة شروط، من بينها يجب أن من يلتحق به يحمل الجنسية السعودية، كما يستثنى منه الزوج أو الزوجة غير حاملي الجنسية السعودية بجانب ابنة وابن المواطنه، وعلى المسجل أن يسكن بشكل دائم في السعودية حيث لا يسافر لأكثر من ثلاثة شهور خلال العام الواحد

كما يشترط للحصول على بدل حساب المواطن، عدم تواجد الملتحق بالسجن أو أي دور من الإيواء الحكومية، فضلا عن صحة البيانات المتاحة من جميع الجهات ذات الصلة، بجانب أن البدل يعتمد على بند أخر وهام للالتحاق بحساب المواطن، وهو عدد أفراد الأسرة وإجمالي دخلها فضلا عن أعمار المتبوعين إذا كانت أقل أو أكبر من 18 عاماً.

وللتسجيل ضمن الدفعة الجديدة بحساب المواطن حتى تحصل على الدعم من البرنامج، لابد من زيارة الموقع الإلكتروني.