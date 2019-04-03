التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 – طلبات النقل الجديدة عبر رابط نظام فارس

للتسجيل أول مرة في الخدمة الذاتية – (رابط تسجيل المعلمين في الخدمة الذاتية في نظام فارس) الرجاء النقر هنا

للدخول للخدمة الذاتية – (تسجيل الدخول لأول مره ومعرفة كل ما يخص النظام) الرجاء النقر هنا

كل ما تريد معرفته عن الخدمة الذاتية وطلب الإجازة ومعرفة الراتب وكل ذلك خدمات إلكترونية كثيرة قام هذا النظام بطرح بتقديمها لمعلمين و معلمات المدارس السعودية وهذا من الأمور التي ركزت عليها المدارس والتعليم في الفترة الأخيرة حيث أن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير من هذه الخدمات لتسهيل العملية التعليمية وهذا من أسباب إقبال الكثير من المعلمين لاستخدام النظام والتمتع بكل خدماته ولك في هذا الموضوع كل ما تريد معرفته عن النظام.

رابط التسجيل في نظام فارس الإلكتروني

الخدمة الذاتية من الخدمات الفرعية الخاصة بنظام فارس حيث أن هذا النظام أحدث نقله كبيرة داخل المدارس السعودية حيث أن هذه الخدمات تقدم للمعلمين والموظفين والإداريين داخل المدارس حيث أن التكنولوجيا بأدواتها تقدم كل ما يمكن من خلاله تسهيل العملية التعليمية وتطويرها ولك مجموعة روابط مباشرة للدخول لهذا النظام من خلال رقم سري يمكن تحديثه كالأتي:

تحديث الرقم السري لجميع موظفي نظام فارس الإلكتروني ( يمكنك الدخول على هذا الرابط لإعادة تعيين الرقم السري الخاص بك ).

خطوات التسجيل في نظام فارس 1440 هجريًا

ولك في هذا الموضوع بعض الخطوات الأساسية التي تستطيع من خلالها الدخول للنظام والتسجيل فيه:

يمكنك الدخول لنظام فارس من خلال الرابط الموضح أعلى المقال، والذي يعرض لك استمارة تسجيل الدخول التي تطلب منك بعض البيانات الخاصة بك كمعلم مثل رقم السجل المدني و رقم جوالك الخاص بالإضافة لرقم الحساب البنكي وبعد ذلك سيتم إدخال بريدك الإلكتروني ليستطيع موظفي النظام التعامل معك وإرسال لك أخر الأخبار والتعليمات التي قد تساعدك في الدخول مجدداً بالإضافة للتأكد من هويتك.

الخطوة التالية هي جمع كل هذه البيانات من قبل النظام وذلك من خلال قاعدة بيانات كبيرة يقوم النظام بضم بيانات كل موظف بداخلها من خلال بعض الأدوات التكنولوجية الخاصة بذلك ويتم عرض زر التنفيذ وهذا الزر الغرض منه التأكيد على هذه البيانات وتسجيلهم إلكترونياً على النظام وتتمثل الخطوة التالية في إدخال كلمة السر الخاصة بدخولك النظام وكذلك اسم المستخدم ورابط التسجيل الخاص بك وبذلك يقوم النظام بإرسال رابط خاص للمعلمين لتسجي الدخول من خلاله وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي سبق وقمت بإدخاله ومن هذه الخطوة يقوم المعلم بالدخول للخدمة المدنية وتغيير كلمة السر التي قمت بالدخول بها مره أخرى.

الحصول على الرقم الوظيفي من نظام فارس لجميع معلمي المدارس السعودية والإداريين:

كما سبق الذكر أن نظام فارس من الأنظمة التي تقدم الكثير من الخدمات للمعلمين والإداريين داخل المدارس السعودية ويتم من خلال هذا الرابط الحصول على الرقم الوظيفي وتعريف الراتب ولكم بعض الخطوات الأساسية التي تمكنك من الحصول على رقم وظيفي :

الدخول للنظام من خلال رابط الدخول المباشر الذي سبق وعرضه على الموقع وإدخال كلمة السر و إسم المستخدم الخاص بك كمعلم حيث يتم عرض لك كل الخدمات والصلاحيات الخاصة بالنظام.

سيظهر لك صلاحية الدخول والتسجيل في الخدمة الذاتية الخاصة بالمعلم.

يظهر لك في هذا النظام قائمة بالاستعلامات تقوم بالاستعلام عن ما ترغب معرفته.

يمكنك إدخال البيان الخاص بالسجل المدني الخاص بالموظف.

عند النقر على كلمة إظهار يتم عرض لك الرقم الوظيفي الخاص بك من اليسار ويقع بجانبة وظيفتك.

اطلع من هذا الرابط لمعرفة الراتب من خلال نظام فارس للخدمات الذاتية :

يمكن إتباعك لنفس الخطوات السابق ذكرها حيث أن هذه الخطوات موحده للدخول على النظام وإتباع نفس الخطوات ولكن يأتي التغيير من خلال اختيار الخدمة التي ترغب من النظام عرضها عليك وإدخال بياناتك الخاصة من رقم سري واسم مستخدم مع التأكيد أن هذه البيانات السرية لا يملكها أحد غيرك حيث أنها بيانات شخصية وخاصة تضمن لك حماية حسابك وبياناته ولك في الخطوة التالية أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية ومن ثم الضغط على أيقونة الطلبات والضغط على تعريف الراتب.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام من النظم الإلكترونية المميزة والتي تحسب للمملكة العربية السعودية حيث أن نظام نور وبعض الأنظمة الإلكترونية مثل نظام فارس وهذه جميعها أدوات تكنولوجيه رائعه تعمل على تسهيل العملية التعليمية وتيسير الوقت والجهد المبذول في التعليم وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك مجموعة من روابط رسمية يتم تغييرها أو تحديثها خاصة لخدمة النظام الذاتية.

أما الرابط الجديد هو ( https://sshr.moe.gov.sa ) هذا الذي يقوم الموظفين بالدخول من خلاله وتم هذا التحديث يوم 25 في شهر 2 عام 2018 وهذا التغيير قام بإيقاف النظام لمدة ساعة ونصف لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالنظام.

التقديم على تقاعد مبكر من خلال نظام فارس الإلكتروني:

يعد نظام فارس الجديد الذي قامت المملكة بإدخاله في المدارس السعودية لخدمة جميع العاملين في الوزارة على مستوى تخصصاتهم وذلك للتقديم على تقاعد مبكر بالإضافة لجميع الطلبات التي يمكن استخدامها والتي سبق ذكرها في هذا المقال وغير ذلك من الخدمات ويتم التواصل مع الجهاز المركزي الخاص بالوزارة عن طريق التواصل على البوابة الإلكترونية للاستقبال المعلمين والمعلمات والإداريين ويتم تسجيل الدخول على النظام بالطريقة التي سبق ذكرها وإتباع كافة الخطوات لإتمام عملية التقاعد المباشر وذلك ليقوم المتقاعد بتقديم الطلب من خلال نظام فارس والسير وفق للإجراءات الموضحة لمعرفة كل ما يخص هذه العملية.

وهذا من الأشياء الضرورية التي وفرها النظام لجميع مستخدميه وتعد أدوات قوية وفعاله تسهر جميع العمليات الإدارية التي يتم التعامل معها بشكل تقليدي وهذا من أمره استغلال إمكانات التكنولوجيا داخل العملية التعليمية وهذا ما تسعى له المملكة العربية السعودية في مدارسها.