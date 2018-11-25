طريقة التسجيل في نظام جدارة للمرة الأولى وأحدث الوظائف المتاحة عبر نظام جدارة

أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات أمام مواطنيها عند التقدم لشغل احدي الوظائف الحكومية المتاحة بالوزارات المختلفة بالمملكة، وذلك عن طريق موقع الجدارة، وسوف نعرض لكم في هذا القال طريقة التسجيل في نظام جدارة للمرة الأولى.

التسجيل في جدارة للمرة الأولى

ومن ضمن هذه التسهيلات التسجيل في منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من خلال الموقع الرسمي لنظام جدارة، حيث يستطيع أي مواطن راغب في التقديم لمثل هذه الوظائف الإطلاع علي هذا الرابط، والحصول علي المعلومات الكاملة عن خدمة التسجيل حتي تتم خطوات الخدمة بنجاح.

من الوزارات التي تتوافر لديها فرص حكومية وظيفية متاحة وزارة الصحة بالمملكة، حيث يتوافر لديها عدد (2171 ) وظيفة صحية للسعوديين فقط، ويبدأ التسجيل في هذه الوظائف اليوم الأحد الموافق 25/11/2018 من خلال منظومة جدارة للخدمة المدنية.

نصائح للتسجيل بنجاح في جدارة للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل للمرة الأولي

يقوم الراغب في التسجيل للمرة الأولي بمنظومة جدارة بالدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والضغط علي أيقونة (تسجيل جديد).

يقوم الراغب في التسجيل بكاتبة رقم الهوية الوطنية (والذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون فواصل).

كتابة تاريخ الميلاد بالهجري فقط.

كتابة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة والتي تتكون من ستة أرقام.

يقوم الراغب في التسجيل بالضغط علي كلمة (استمرار) أسفل الصفحة لاستكمال باقي خطوات التسجيل.

يجب علي القائم بالتسجيل التأكد من ظهور بياناته الشخصية، والتأكد من مدي صحتها مع التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المسجل، وفي حالة عدم كتابة البيانات بصورة صحيحة يمكن للقائم بالتسجيل طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.

يجب علي القائم بالتسجيل كتابة بيانات الحالة الصحية وفي حالة وجود أي مشاكل صحية إعاقة مثلا لابد له من تحديد نوعها.

يجب علي القائم بالتسجيل من كتابة كل وسائل التواصل معه، حتي يمكن الرجوع إليه في آي بيانات قد تطلب منه، فالبيانات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني تمكن الوزارة المعنية من سهولة التواصل مع المتقدم لديها، للحصول علي الوظيفة المناسبة وتتاح له فرصة الوظيفة المناسبة.

يجب علي القائم بالتسجيل الإجابة علي بيانات الاستمارة عند التسجيل والإجابة علي كل أسئلتها بصورة صحيحة مثل :

إذا كان القائم بالتسجيل كان يعمل في أي جهة سواء في القطاع العام (الحكومي) أو القطاع الخاص، وفي حالة اختياره لنعم يقوم بكتابة البينات المطلوبة.

يجب علي القيام بالتسجيل أن يحدد درجته العلمية وتقديمها أصل وصورة، والتخصص الذي كان يدرسه بجانب ذكره للمؤسسة العلمية التي تخرج منها، وحصل علي شهادته الجامعية.

يجب علي القائم بالتسجيل تحديد نظام الدراسة الذي كان يدرسه سواء كان (انتظام، انتساب، تعليم عن بعد).

كما يجب علي القائم بالتسجيل تحديده لنوع المعدل (أي من “4”، أو من “5”، أو نسبة مئوية) وذلك طبقا للدرجة العلمية، والدرجة العلمية أما تكون (تربوية، غير تربوية + الدبلوم العام في التربية، أو غير تربوية).

يحدد القائم بالتسجيل تاريخ تخرجه (باليوم والشهر والسنة من الجامعة أو الكلية أو المعهد التي تخرج منها، والهدف من كتابته لاعتماد الدرجة العلمية وهو أساسي في التقديم وفي حالة عدم ذكرة بالشهادة العلمية يقوم المتقدم للتسجيل بالذهاب إلي قسم القبول والتسجيل بالمؤسسة التعليمية التي تم التخرج منها.

يقوم القائم بالتسجيل بالتوقيع بصحة البيانات المسجلة والخاصة به في خانة ( الإقرار).

يقوم القائم بالتسجيل بالضغط على كلمة حفظ أسفل الصفحة لحفظ الطلب.

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