التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies  بـ  4 خطوات ..  من هنا

يرغب الكثيرون التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies للاستفادة من الخدمات المتنوعة التى توفرها للمواطنين، ولايغفل أحد على ماتمنحه المؤسسة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وخارجها لكنهم لايعرفون طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies رغم سهولتها ألا أن تفعيل الحساب يحتاج الانتقال إلى برنامج التواصل الاجتماعى والتدوينات الصغيرة “تويتر” وهى نقطة لايعلمها الكثيرون لذلك نهتم توضيح خطوات التسجيل بالمؤسسة في 4 نقاط عبر الرابط الرسمي للموقع.

خدمات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تعتبر مؤسسة الواليد بن طلال الخيرية من أكبر المؤسسات الخدمية بالمملكة لمساعد المحتاجين في مختلف مدن المملكة وخارجها، وتوفر المزيد من المشروعات السكنية، فضلاً عن منح سيارات لغير القادرين على الشراء، وتقديم المساعدات المالية للمستحقين من ذوي الدخل المنخفض.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

نرصد لكم االتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies على الموقع الرسمي للمؤسسة للاستفادة من الخدمات والمساعدات التى توفرها للمحتاجين من أبناء المملكة، على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع مؤسسة الوليد للإنسانية Alwaleed Philanthropies من هنــــــــــــــــــــا

ادخل على إيقونة تسجيل جديد.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة وهي: (اسم رباعي- رقم الهوية الوطنية – البريد الإلكتروني – رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها).

انقر على كلمة تسجيل.

وقتما يتم تفعيل الحساب سوف يتابعك الموقع تلقائياً.

الجدير بالذكر أن بعد تفعيل الحساب بالمؤسسة، عليك عزيزي تفعيل حساب تويتر والذي تستطيع من خلاله الحصول على (إيصال رقم الطلب مباشرة إلى الوليد بن طلال، العلم بإعلان لائحة المستفيدين فور ظهورها).

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة يكون قد تم تفعيل حسابك الشخصي بالمؤسسة للحصول على احتياجاتك المرغوبة منها، وفي حال عد تمكنك من تفعيل الحساب، اترك مشكلتك في تعليق أسفل الموضوع، ونعمل على مساعدتك في أقرب فرصة ممكنة.

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