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التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies  بـ  4 خطوات ..  من هنا

كتب Mostafa El masry آخر تحديث

يرغب الكثيرون التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies للاستفادة من الخدمات المتنوعة التى توفرها للمواطنين، ولايغفل  أحد على ماتمنحه المؤسسة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وخارجها لكنهم لايعرفون طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies رغم سهولتها ألا أن تفعيل الحساب يحتاج الانتقال إلى برنامج التواصل الاجتماعى والتدوينات الصغيرة “تويتر” وهى نقطة لايعلمها الكثيرون لذلك نهتم توضيح خطوات التسجيل بالمؤسسة في  4 نقاط عبر الرابط الرسمي للموقع.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies
التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies

خدمات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تعتبر مؤسسة الواليد بن طلال  الخيرية من أكبر المؤسسات الخدمية بالمملكة لمساعد  المحتاجين في مختلف مدن المملكة وخارجها، وتوفر المزيد من المشروعات السكنية، فضلاً عن منح سيارات لغير القادرين على الشراء، وتقديم المساعدات المالية للمستحقين من ذوي الدخل المنخفض.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

نرصد لكم االتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies على الموقع الرسمي للمؤسسة للاستفادة من الخدمات والمساعدات التى توفرها للمحتاجين من أبناء المملكة، على النحو التالي:

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies
التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies

 

الجدير بالذكر أن بعد تفعيل الحساب بالمؤسسة، عليك عزيزي تفعيل حساب تويتر والذي تستطيع من خلاله الحصول على (إيصال رقم الطلب مباشرة إلى الوليد بن طلال، العلم بإعلان لائحة المستفيدين فور ظهورها).

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies   واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة يكون قد تم تفعيل حسابك الشخصي بالمؤسسة للحصول على احتياجاتك المرغوبة منها، وفي حال عد تمكنك من تفعيل الحساب، اترك مشكلتك في تعليق أسفل الموضوع، ونعمل على مساعدتك في أقرب فرصة ممكنة.

 

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عن الكاتب

Mostafa El masry

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