التسجيل في ساند للنساء والرجال : شروط ومميزات النظام وخطوات التقديم 1440 في المملكة السعودية

نقدم لكم في هذه المقالة كل ما يهمكم حول التسجيل في ساند للنساء هذا العام، ساند هو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وقد وضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية كل تفاصيل نظام ساند السعودي، والآن في هذه المقالة نقدم لكم شرح طريقة التسجيل في ساند وفوائد نظام ساند للموظف والموظفة ذوي الجنسية السعودية، فتابعونا علي موقعنا نجوم مصرية لمعرفة المزيد.
ما هو نظام ساند :
هب وببساطة نظام تكافلي، وهدف النظام هو حماية المستخدم المسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال فصله من وظيفته، وعند الفصل يتم تفعيل نظام ساند، والذي يحمي من الحاجة، والجدير بالذكر أنه من الممكن للمشترك العودة للعمل خلال الفترة التي يتكفل بها ساند بالموظف.
مزايا التسجيل في ساند للنساء :
يقوم ساند بأخد 1% من راتب الموظف، وتدفع الشركة أو المؤسسة للعامل أو الموظف السعودي لديها نسبة 1% من قيمة الراتب شهرياً، ولذا في حالة طرد الموظف من عمله تتولي التأمينات الاجتماعية صرف راتب شهري للموظف يعادل 60% من الراتب، والذي يكون بحد أدني 200 ريال سعودي وبحد أقصي 9000 ريال سعودي، ويتم الصرف شهريا ولمدة عام واحد.
فيديو يوضح كيفية الاستفادة من نظام ساند :
شروط التسجيل في ساند للنساء :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- ألا يتعدى ال60 من العمر
- أن يكون قادر علي العمل
- ألا يكون موظف في القطاع العام او الخاص
- ألا يكون عاطل علي العمل مدة تزيد عن 90 يوم
- ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع للمشترك
- ألا يكون لديه نشاط تجاري
- الا يكون راعي لعامل أجنبي، باستثناء العاملين في المنزل
- ألا يكون مستفيد حالي من برنامج حافز البحث عن عمل أو برنامج حافز
- أن يقوم مقيم في المملكة العربية السعودية مدة اقلها 60 يوم
- أن يكون قد ساهم في دعم البرنامج علي الطرق التالية :
طرق المساهمة
- 12 شهر خلال 36 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج
- 18 شهر خلال 36 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج
- 24 شهر خلال 36 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج
- 36 شهر خلال 48 شهر التي تسبق المطالبة الأولى من الاستفادة من البرنامج
تحديث 19/8 :
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الطلاب لهم الأحقية في التسجيل في ساند للتأمينات الاجتماعية في حال التحاقهم في سوق العمل ووجودهم في علاقات عمل حقيقية حتي وإن كانوا طلاب، والجدير بالذكر أن المؤسسة تقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة إلي كل مشتركك جديد في نظام ساند والتأمينات الاجتماعية، وتحتوي الرسالة علي اسمه ورقم اشتراكه في النظام والأجر الذي تم تسجيله واسم المنشأة التي تم التسجيل بها.
تحديث 22/9
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية علي أن المواطنين والمواطنات السعوديين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات، وهذا بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام ساند للتأمينات، وذلك في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق والتي قمنا بذكرها، ومن أهمها تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل، بالإضافة إلى الالتزام بالتدريب، وهذا وفقا لما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
خطوات التسجيل في ساند
- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به في التأمينات الإجتماعية عن طريق الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور
- الضغط علي خانة تقديم طلب إستحقاق
- إدخال رقم حسابك البنكي.
- وتعبئة البيانات الشخصية للإتصال
- في حال إستحقاقك في أن تحصل على تعويض سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيد التأكيد على إستحقاق طلب التعويض.
- في حال إن كنت غير مؤهل للتقديم بنظام ساند فسوف يظهر لك رسالة فيها توضيح للأسباب التي تمنع تؤهلك.
تحديث 3\11
المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات، بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام «ساند»، في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق، من أهمها تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالتدريب وفقا ما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
يصرف تعويض ساند بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 % عن كل شهر يزيد عن ذلك
تحديث 25 يناير
قامت الصفحة الرسمية للتأمينات الإجتماعية في الممملكة العربية السعودية علي تويتر بنشر هذه الصورة أمس بتاريخ 24 يناير عن دورة تدريبية مجانية في نظام التأمينات الإجتماعية.
تابع ايضا
- الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة 1440 ومعرفة نطاق المؤسسة عبر الرابط المباشر moi.gov.sa
- الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالمملكة والفئات المستفيدة من معاشات الضمان والمساعدات المقطوعة 1440
تحديث 15/3
أشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن ساند يوفر للعاطل عن العمل خلال الـ3 أشهر الأولى 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، ليصل الحدّ الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال؛ بينما في الـ9 أشهر المتبقية يوفر 50% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، ليصل الحدّ الأعلى لمبلغ التعويض 7500 ريال.
خطوات طلب صرف تعويض ساند
- تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية
- النقر علي ابقونة طلب ساند
- ادخال رقم الحساب البنكي وارسال الطلب
- في حال الاستحقيق ستصلك رسالة تأكيد في أقرب وقت
التعليقات
انا استلمت وباقيلي اربعه شهور. وحصلت وظيفه وتم تسجيلي في التأمينات هل ينقطع المتبقيه من الدفعات
انا ربت منزل عندي عشره اطفال ننام في قرفه واحده ابقي وظيفه ابني بيت لاولادي
كيف اسجل ف البرنمج
انا استفيد من الضمان هل لو سجلت في نظام ساند افصل من الضمان
هل يشملني ساند اسجل
هل تم تمديدساند سنة اخرى ام هي سنه واحده فقط
شغال في مؤسسة وشالوها من المنطقة اللى انا فيها وطالب في انهاية عقد بيني وبينهم هل يشملني ساند ام لا
ارغب التسجيل في ساند
العسكري يمديه يقدم
هل لابد ان اكون موظفه لاسجل بساند
ابي اسجل في ساند انا متزوج ولدي طفل
خريجة جامعه منذ عام 1425..ولم يتم تعييني الى يومنا هذا ..أليس من حقي ان أستفيد من ساند..ظاع عمري وانا انتظر الوظيفه..
انا موظفة بمؤسسة بالقطاع الخاص بعقد تجريبي مدة 3 شهور .راتبي 3 الاف بدون تأمينات
هل يشملني التسجيل بساند.وشكرآ لكم.
كيف الطريقه استفيد من ساند انا مسجله فيه تكفون ردو علي
انا متخرجه من الجامعه لي اكثر من خمس سنوات وماعندي عمل اسجل في ساند ولا لازم اسجل في التامينات أو يكون عندي عمل
كيف طريقة تسجيل في نظام ساند. اني محتاجه راتب شهرياً
كيف اسجل محتاجه
تكفون. ابي وظيفه.
للتسجيل التواصل 0509057719 ا واتس أب
انا محتاجه وربي
0509057719
الرقم الأول تقفل
ارغب ف التسجيل
ارغب في تسجل
انا محتاجة والله ضروفي صعبة
ارغب في الاستقدام
0509516632
حرام عليكم فيه ناس تعمل بشركات بدون تامينات ويستحق الدعم من ساند
كيف اتسجل
اللي بغي يسجل التواصل معي واتس
0561862345
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته انا خدمت اربع سنوات في ومؤسسة وبعدها جاني اتصال من الموئسسه من مديرشؤن الموظفين وقاله لى ان المؤسسه في وضع غير جيد تعال استلم مستحقاتك المؤسسه استعنت عن خدماتك طيب المفروض انهم يعطوني خطاب استغناء كيف يعطوني خطاب استفاله انا لم أقدم استقاله ارجومن سعادتكم النظر في وضعي ليتسنى لي التسجيل في ساند
اشتكهم وتأخذ حقك
ابي اسجل في ساند
السلام عليكم . انا خدمت في شركه مدت الربع سنوات ونهت العقد هل لي مستحقات في اشركه او لا. نرجو ارد جزاكم الله خير رقم الجوال هوا 0535029991
تعبت اسجل ويقولى رقم جوالك موجود عند شخص اخر فى النظام؟! حدثت من ابشر بتوجيه من موظفة الاستعلام ونفس الطريقه؟؟؟!!! ايش الحل…هل فى مبنى او مكتب اراجعه؟!
اريد تسجيل بساندمحتاجه هذارقمي 0508521029
60بالميه من الراتب هل الراتب الإجمالي أو الراتب المسجل فالتامينات
انا كنت في مؤسسه لمدة ٣ سنين وطلعت منها قبل سنه
وماكنت اعرف شي عن ساند هل لي حقوق
لك ي شريف تحدود 7الف يحولونه لك بس يكمل بيناتك
ارغب في تسجيل ساند
يرجي اتباع خطوات التسجيل المدرجة في المقال
ارغب التسجيل في ساند
ارجو من حضرتك اتباع خطوات التسجيل في نظام ساند
أنا محتاجه هذة رقمي ٠٥٢٤٤٦٧٨٩٤١
ارغب منكم مساعدتي علي التسجيل في ساند
0551612171
وتقبلوا تحياتي
ارغب مساعدتي في التسجيل في ساند وتقبلوا تحياتي
يرجي اتباع خطوات التسجيل التي تم ادراجها في المقال
انا محتاج اقديم في ساند وهذا رقمي
0535508231
انا ابي اقديم في ساند محتاج منكم المساعد انتو جزيكم خير
والله التوفيق
يرجي اتباع خطوات التسجيل
انا محتاج اقديم في ساند
يرجي اتباع خطوات التسجيل في نظام ساند من المقال
طالبات الدبلوم اللي م عندهم مكافأة لهم ساند
هل التسجيل والدعم يشمل من كانت مسجلة في حافز مسبقاً
طيب اناالحين ينزل حافز اقدر استفيد
كيف التسجيل
يرجي مراجعة المقال
الحقيقه. كلام فاظي. وياكثر المفصولين فصل تعسفي ومسجل بتأمينات استقاله
وانا واحد منهم
أرغب التسجيل في ساند
يرجي الاطلاع علي خطوات التسجيل في نظام ساند من المقال