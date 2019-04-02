التسجيل في برنامج سند الزواج مبادرة Snad محمد بن سلمان وشروط التقديم 2019

ننشر رابط التسجيل في برنامج سند الزواج محمد بن سلمان عبر موقع سند الزواج Snad الرسمي لحديثي الزواج من المواطنين/المواطنات بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد مبادرة محمد بن سلمان الخيرية التي تمثلت في برنامج سند للزواج عبارة عن مبادرة اجتماعية يُقدمها Sand للمواطنين السعودين والمواطنات السعوديات المتزوجين/المتزوجات من أجل تخفيف أعباء الزواج على الأفراد.

بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لديهم والوعي المعرفي أيضاً وفق آليات مُبتكرة، وقد تم إنشاء موقعاً إلكترونياً من أجل التسجيل في برنامج سند الزواج أو تقديم سند الزواج للراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الحصول على دعم برنامج سند محمد بن سلمان، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان الرسمي، وشروط التقديم في سند 1440، وطريقة تقديم طلب في برنامج سند للزواج إلكترونياً.

التسجيل في برنامج سند الزواج

تم تأسيس برنامج سند للزواج من جانب ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك بهدف معرفة الاحتياجات المجتمعية للفئات المختلفة والعمل على مجابهتها ومساندة الأفراد لتحقيق التنمية والازدهار بالمملكة، من خلال تقديم دعم مالي بآلية مُناسبة، وذلك لبناء مُجتمع تتكاتف به كافة الجهود لرفعته ورعايته وسنده نحو تحقيق الأهداف المبتغاة من خلال برامج خيرية غير ربحية، وأتاح موقع سند محمد بن سلمان إمكانية التسجيل في برنامج سند الزواج عن طريق تقديم طلب بشكل يسير ومباشر.

وتم إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان لمساعدة المواطنين السعوديين المتزوجين حديثاً لمجابهة الأعباء وتخفيفها عن كاهل المواطنين، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية الحكيمة التي تعمل في المقام الأول على راحة أبنائها والعمل على التصدي للآثار الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة، ومن أجل العيش حياة كريمة في ظل تصحيح الأسعار الشامل للكهرباء والمواد البترولية وضريبة القيمة المضافة.

فهو يُشبه بشكل كبير برنامج حساب المواطن السعودي الذي أُنشأ بهدف إعادة توجيه الدعم الحكومي المُقدم للمواطنين من خلال منصة موحدة (موقع حساب المواطن)، وتخفيف الأثر المباشر والغير مباشر الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة، بالإضافة إلى تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، ويتم التسجيل في برنامج سند الزواج من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الرابط الرسمي التالي:

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج

أوضح برنامج محمد بن سلمان للزواج طريقة التسجيل في سند للزواج، حيث يتم التقديم بناءً على آلية واضحة ويسيرة، ويجب العلم بأنه تكون أفضلية القبول للأيتام وأبناء الشهداء إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاعتذار أو قبول الطلب المُقدم بناءً على مدى توفر الشروط والمعايير المنصوص عليها، ويتم التسجيل في البرنامج عن طريق اتباع خطوات تسجيل سند للزواج التالية:

اتباع الرابط الرسمي المرفق لزيارة موقع سند الإلكتروني. الدخول إلى صفحة مبادرة سند الزواج. قراءة شروط القبول، والتأكد من تطابقها على المُتقدم. انتظار رسالة اعتماد الطلب المقدم. الإقرار بصحة البيانات المقدمة عند التسجيل في برنامج سند الزواج 2019. تعبئة بيانات المتقدم. اجتياز دورة الوعي المالي.

ويخاطب برنامج سند محمد بن سلمان فئات مُحددة من المواطنين/المواطنات بالمملكة العربية السعودية، وهذه الفئات المُحددة تتمثل فيمن ينطبق عليهم شروط أهلية سند الزواج المُعلن عنها، حيث يتم اختيار المواطنين المستحقين لدعم برنامج سند وفق آلية مُحددة، وذلك من أجل الحرص على تحقيق هدف البرنامج المُنشأ من أجله وتعظيم الأثر الناتج عنه، والوصول في النهاية للهدف المرجو من سند محمد بن سلمان وهو مساعدة ومساندة الفئة المستهدفة من خلال الحصول والاستفادة من الدعم الموجه إليهم من البرنامج الاجتماعي بعد إكمال عملية التسجيل في برنامج سند الزواج Snad.

شروط أهلية سند محمد بن سلمان

اشترط برنامج سند الزواج عدداً من شروط الأهلية اللازمة للحصول على دعم البرنامج، وقد تمثلت الشروط في ضرورة أن يكون الزوج أو الزوجة من أصحاب الجنسية السعودية، و أن يكون سن الزوج متراوحاً ما بين سن 21 إلى 40 عاماً، بينما اشترط أن يكون سن الزوجة متراوحاً ما بين 18 عاماً حتى 40 عاماً، واشترط أيضاً أن يكون الزواج الأول للمواطن السعودي، وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة عند التسجيل في برنامج سند الزواج كحد أدنى.

كما اشترط أيضاً ألا يكون المتقدم من أصحاب الدخل الذي يتجاوز مبلغ 4000 ريال سعودي عند تقديم سند الزواج، ويجب أن لا يزيد المهر عن مبلغ 50 ألف ريال، وقد أعطى برنامج سند محمد بن سلمان الأولوية لأبناء شهداء الواجب الوطني والأيتام وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتمام دورة الوعي المالي بنسبة مئوية لا تقل عن 60%، وألا يكون قد مضت مدة زمنية على عقد الزواج تتجاوز العام من تاريخ التسجيل في برنامج سند الزواج السعودي.

الدخل الشهري المانع من سند الزواج

يعد برنامج سند محمد بن سلمان برنامجاً اجتماعياً لا يهدف للربح وإنما يهدف إلى خلق مجتمعاً مُمكناً ومتماسكاً، وقد اشترط برنامج سند محمد بن سلمان للزواج ضمن شروط القبول، عدم تجاوز دخل المُتقدم الشهري عن 4000 ريال سعودي شهرياً، فماذا يُقصد مصطلح “الدخل”؟ وقد أجاب برنامج سند للزواج عن هذا التساؤل بتعريف الدخل بأنه هو المبلغ المُسجل والخاضع للاشتراك لدى الجهات الحكومية (وزارة الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد)، ويعتبر من ليس له دخل ثابت ضمن الفئة التي تستحق العطاء غير المُسترد، وذلك في حال أنه لم يكن مُسجلاً بمؤسسة أو شركة تجارية يحصل على دخل منها يتعدى المبلغ المُحدد ضمن الشروط (4000 ريال)، ويتم التسجيل في برنامج سند الزواج محمد بن سلمان باتباع رابط تقديم سند snad الرسمي.

خطوات مطابقة بيانات سند الزواج

بعد أن يتم تلقي الإشعار الخاص بمطابقة البيانات الخاصة بك ضمن برنامج سند للزواج، فيجب عليك القيام بالخطوات الآتية (بعد وصول بريد تحديث حالتك، قم بالذهاب إلى آخر تحديث للطلب الخاص بك، قم بإكمال كافة المعلومات البنكية، تعبئة الاستبيان)، ويتم ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، وخلال المطابقة في مبادرة محمد بن سلمان للزواج تتم مراعاة الفئات ذات الأولوية حرصاً للوصول للفئات الأكثر احتياجاً للمبادرة وهم (أبناء شهداء الواجب، الأيتام، أصحاب الهمم).

تحديث 2 أبريل 2019: أعلن برنامج سند الزواج من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صرف عطاء الدفعة الأولى من برنامج سند محمد بن سلمان لمستفيدي سند للزواج، وسوف تسير الدفعات الأخرى وفق المراحل المُعتمدة من البرنامج، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم دخول موقع سند من أجل التسجيل في برنامج سند الزواج 1440.

تردد قناة دبي الرياضية 1 Dubai Sports الجديد 2019 لمشاهدة أشهر الرياضيات المتنوعة