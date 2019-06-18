التسجيل في برنامج سكني برقم الهوية وشروط الحصول على الدعم السكني الكترونياً

تتيح وزارة الإسكان السعودية بالإتحاد مع صندوق التنمية العقارية التسجيل في برنامج سكنى للحصول على الدعم السكني للمواطنين بالمملكة، وهو عبارة عن 280 ألف منتج للسكن يتنوع بين وحدات سكنية مشطبة ومجهزة للمسكن وأخرى تحت الإنشاء، وأراضي سكنية وتمويلات إسكان كثيرة مدعومة بالأرباح، ولهذه المنتجات السكنية آلية استحقاق وشروط أعلنتها وزارة الاسكان بالسعودية، فما هي شروط وآلية استحقاق الدعم الإسكاني لعام 1440 وطريقة تسجيل سكني، تابعونا من خلال هذا التقرير المفصل.

أوضح الموقع الرسمي لوزارة الإسكان الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم السكني، حيث يكون التمويل المدعوم من برنامج إسكان موجه للأسر السعودية سواء أسرة كاملة أب وأم وأبناء، أو زوج وزوجة فقط، أو كانت الأم هي عائلهم الوحيد وبذلك تشمل كل الحالات الأسرية.

التسجيل في برنامج سكني 1440

كما اشترطت الوزارة لمبادرة التسجيل في برنامج سكني إقامة الأسرة بالسعودية، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً، وعدم ملكية فرد من الأسرة لسكن جيد سالفاً أثناء السنوات الخمس الأخيرة السابقة للطلب، ويشترط كذلك عدم حصول الفرد مسبقاً على مسكن من الدعم الإسكاني سواء كان خاص أو حكومي أو حتى مدرج فيه.

اشترطت البرنامج أيضاً من أجل استكمال عملية التسجيل في برنامج سكني برقم الهوية، استمرار استيفاء تلك الشروط من وقت التقديم، حتى الحصول على الوحدة السكنية وألا تكون الشروط متوفرةً بشكل مؤقت وستزول قبل توفير الدعم.

طريقة التسجيل في سكني برقم الهوية

تستقبل الوزارة طلبات التقديم على بوابتها الإلكترونية للدعم السكني، حيث يسجل الراغبين الحصول على المسكن الدخول على بوابة وزارة الإسكان الرسمية، وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة التسجيل، وهي تاريخ الميلاد، رقم السجل المدني، رقم الهاتف الجوال، كود التحقق بعدها ستصلك رسالة قصيرة على رقم الهاتف الذي أدخلته تحتوي كلمة السر والأربع أرقام الأواخر من رقم الهوية.

بادر بتسجيل الدخول مرة أخرى مع كتابة رقم الهوية وكلمة السر التي أرسلت لك، وبذلك يكون التسجيل في برنامج سكني، قد نجح فعلياً وينقلك الموقع للمرحلة التي تليها لتستكمل البيانات.

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