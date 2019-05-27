التسجيل في المقطوعة السنوية” خدمة جديدة ناجحة من خدمات المملكة تقدمها للأسر محدودة الدخل و الأشد فقر من اجل رفع عبء الحياه عنهم ومساعدتهم تحت رعاية خادم الحرميين الشريفين، 500 مليون ريال سعودي تودع في ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل مساعدة جميع الأسر محدودة الدخل والتي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور داخل المملكة وأيضا التي يوجد لديها الكثير والعديد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة والمتنوعة من اجل مساعدتهم علي تحمل كافه المصاريف بشكل جيد، وتعتبر المقطوعة التي تصرف مرة واحدة أو عدة مرات وحسب ما تقرره وزارة الضمان الاجتماعي هي أعانة علي الحياه وتهدف إلي تقديم حياه كريمة ألى جميع المواطنين ومواجهه غلا الأسعار والمحروقات والكهرباء.

التسجيل في المقطوعة السنوية

التسجيل في المقطوعة السنوية من اهم الخدمات بالفعل الشاملة لكل الأسر والأفراد في المملكة، بلغ عدد المستفيدين حوالي 46 ألف اسره، المقطوعة مرتبطة كامل الارتباط بالدخل الشهري للإفراد أو الأسرة وعدد الأفراد والمراحل التعليمية لهم، سوف نتحدث بالتفصيل عن كيفية التسجيل في المقطوعة السنوية وكيفية الاستعلام عنها وما هي شروط الحصول علي المقطوعة وبالنسبة المتقدمين الذين يريدون ويتساءلون دائما كيف اعرف حالتي في المقطوعة، ويتم التسجيل في المقطوعة علي النحو التالي.

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أنشاء مستخدم جديد. أدخال رقم الهوية. أدخال تاريخ الميلاد. كتابه رقم الجوال وتأكيد رقم الجوال. كتابه كلمه المرور وتأكيد كلمه المرور. يجب أن تكون كلمه المرور حرف انجليزية كبيرة وأرقام. كتابه رمز التحقق البشري. الضغط علي علامة التعهد الموجودة بالأسفل ثم الضغط علي كلمه تسجيل. أدخال الرمز المرسل علي الجوال والضغط علي تأكيد. بعد التأكيد سوف تظهر جميع البيانات بشكل كامل. يجب تعبئة جميع الخانات الفارغة. كتابه الاسم بالكامل،الجنس،السكن،الدخل الشهري،الوظيفة،الحالة التعليمية،القدرة علي العمل، العمر. كتابة بينات السكن بشكل تفصيلي العنوان البريدي،الحي، المدينة، الشارع، كتابة كافه بيانات التواصل ورقم الهاتف، ورقم هاتف أخر أن وجد والبريد الإلكتروني أن وجد. أدخال بيانات الحساب البنكي وتأكيد رقم الحساب وإدخال اسم البنك. الإفصاح عن الدخل ( يوجد ، لا يوجد ) أو أضافه دخل. أخيرا الموافقة علي الشروط كامله.

الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني

الدخول مرة أخري إلي موقع وزارة الضمان الاجتماعي وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور المستخدمة من قبل وعمل استعلام عن المقطوعة برقم ألهوية أو من خلال رابط الاستعلام عن المقطوعة، وفي حاله نسيان كلمه المرور الضغط علي ” نسيت كلمه المرور ” وإدخال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني لكي يصل كود كلمة المرور مرة أخري علي الجوال أو البريد الإلكتروني ثم تحديثه مرة أخري أو تغييره، كما يمكن تغيير كلمه المرور بعد الدخول للموقع أيضا.

شروط الحصول عن المقطوعة

أن لا يقل سن الزوج أو الزوجة عن 35 عام. أن لا يزيد دخل الأعزب عن 3000 ريال سعودي. أن لا يزيد دخل المتزوج عن 8680 ريال سعودي. عند امتلاك أي سجلات تجارية. عدم امتلاك مزرعة خاصة. تصرف للمطلقات والأرامل والشيوخ.

كيف اعرف متى تنزل المقطوعة

العديد من المواطنين السعودين والأسر يتساءلون كيف اعرف متي تنزل المقطوعة الرد علي ذلك هو: يتمكن جميع المواطنين من الدخول علي الموقع الإلكتروني ومعرفة حاله الاستحقاق أو في حاله عدم الاستحقاق أو عدم الأهلية للمقطوعه يجب التقدم علي الفور بعمل الشكوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الاتصال برقم الشكاوى “19911”، تم تصميم هذا الرقم من اجل الرد علي جميع الاستفسارات واستعجال الطلبات المؤجلة و من خلاله يمكنكم معرفة رقم الطلب في قوائم الانتظار.

افضل طريقة استعلام عن المقطوعة شهر رمضان 1440

يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق.

علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري.

تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري.

الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

كيفية عمل اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت. الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل. إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات. متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر. التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة. تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية. مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

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