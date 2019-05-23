التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المرحلة الأولى| سجل الآن من هنا

التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، يشغل بال العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن إطلاق المرحلة الأولى من المسار المخصص لحجاج الداخل، والتي بدأت منذ 15 رمضان، مخصصين رابط الكتروني من أجل التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بجانب استهدافهم استعراض جميع البرامج المقدمة لـ 227 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وتعتبر المرحلة الأولي الحالية خاصة بالتعريف بالباقات والأسعار المقدمة من قبل التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، فيما تكون المرحلة الثانية خاصة بالحجز وإصدار التصاريح وموعدها سيكون خلال الأول من ذي القعدة، وذلك وفقا لما قاله نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، الذي أكد أن تلك الخطوة جاءت في إطار جهود الوزارة للتيسير على الحجاج، بجانب المراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة للمسار.

التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، يمكنك معرفة جميع تفاصيله عبر زيارة الرابط التالي هنا.

أما عن خدمات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، فأوضح مدير الإدارة العامة لحجاج الداخل فايز البركاتي أن المسار يتضمن تسع خدمات هي:

خدمة الحجز في البرامج المختارة

خدمة الدفع الإلكتروني لسداد قيمة فواتير الشراء

الحصول على تصاريح الحج من خلال التكامل الإلكتروني مع وزارة الداخلية

خدمة تحديد مواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة

خدمة شراء الهدي والأضاحي

خدمة الحضانات والروضات الموسمية لأطفال الحجاج بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة

خدمة إلغاء الحجوزات واسترجاع قيمة الحجز إلكترونياً بعد تطبيق شروط الإلغاء

خدمة استطلاع رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في الحج

خدمة الدعم ويتم من خلالها تلقي البلاغات على قنوات التواصل لمركز خدمات المستفيدين بالوزارة .

أما عن عدد الشركات والمؤسسات الموجودة ضمن التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، والمرخص لها والمؤهلة لخدمة حجاج الداخل هذا العام 190 شركة ومؤسسة وتطرح في المسار أكثر من 227 ألف مقعد في برنامجي الخدمة “الضيافة والاقتصادي” بمختلف باقاتهما، مقدمين هذا العام باقة منوعة أمام حجاج الداخل عبر التسجيل في المسار الإلكتروني.

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