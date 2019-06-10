التأمينات الاجتماعية الاستعلام برقم الهوية عن مستحقات التامين وتسجيل الدخول في نظام ساند و معرفة حالات الأهلية

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك، الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون في معرفة مدة الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسجيل الدخول أيضا والاستعلام عن المستحقات تأمينية والتأكد من تسجيل حسابهم في برنامج التأمينات الاجتماعية السعودية. في هذا المقال سوف نقوم بشرح الكثير من الخدمات المجانية والإلكترونية التي يمكنكم استخدامها من اجل معرفة رصيد الضمان الاجتماعي ومدة الاشتراك والمستحقات التأمينية أون لاين عبر شبكة الأنترنت بكل سهولة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

توفر للتأمينات الاجتماعية خدمة جيدة وهي الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الطلب أو برقم الهوية ( السجل المدني). من خلال الدخول إلي موقع استعلام التأمينات يمكنكم الاستعلام عن مستحقات الأفراد والأعمال والحكومة ومتابعة حالات تأخر التأمينات الاجتماعية ومن خلال تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد. كما يمكنكم عمل برنت للتأمينات الاجتماعية بسهولة وبطريقة سريعة جدا. كما يمكنكم متابعة أخبار التأمينات الاجتماعية السعودية عبر توتير.

التأمينات الاجتماعية أون لاين

خطوات التقدم بطلب صرف تعويض نظام التعطل عن العمل ساند

سجل الدخول إلي حسابك الشخصي في التأمينات الاجتماعية أون لاين. اختار أيقونه تقديم طلب من اجل استحقاق ساند. قم بإدخال رقم الحساب البنكي الايبان. استكمل بيانات الدخول الشخصية ثم اضغط علي تعديل. ستظهر رسالة بنجاح عملية الطلب وفي حالة الاستحقاق سوف تصل رسالة نصية علي الجوال بالتأكيد. للحصول علي المزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال علي رقم 920004696 يمكنكم التحقق من الأهلية لنظام ساند والتسجيل في نظام ساند من خلال موقع التأمينات الاجتماعية ساند.

رقم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المدينة: الرياض

الرياض الرمز البريدي: 11461

صندوق بريد: 2963

الهاتف: 00966118087777 – 8001243344

الفاكس: 00966118087000

الموقع الإلكتروني: www.gosi.gov.sa

البريد الإلكتروني: [email protected]

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