البيك أم كنتاكي هو تاني اهم سؤال عند وصولك السعودية!

بعد الوصول الي الجزيرة العربية السعودية وقضاء فرائض العمرة او الحج يظل في ذهنك سؤال البيك ام كنتاكي هنا يكمن الاستفهام ! ففي اغلب دول العالم يوجد كتناكي ” KFC ” ام المطعم الشهير جدا في الجزيرة العربية السعودية مطاعم البيك الذي يضرب بيه المثل في الطعم والجودة والنضافة و تظهر صورة في أحد المواقع بالألف الاشخاص إمام أحد فروعه .

بعد صطوع بدر البيك في جدة تجاوز الان فروعه ما لا يقل عن اربعة و ستون ” 64 ” فرع و هذا اذا دل علي شيء تميز وجودة المنتج و طعمه الرائع الذي لا يقدر علي احد مقاوته

فظهر للعملاق كتناكي منافس شرس من العيار الثقيل جدًا

لدرجة ان الافضلية أصبح لوجبات البيك وأصبح الخيار الأول سواء كان لاهل الجزيرة العربية السعودية او المرتدين عليها فأصبح الإختيار الأول والأخير ..

البداية كانت في منتصف السبعينيات في مدينة جدة المنورة ..

أشتهر بوجبة البروست تتكون من ” قطع الدجاج مع العيش و انواع الصوص ” التي كانت البداية للبيك من المدينة المنورة ..



اهم أرقام التواصل

رقم الهاتف : ” ٩٦٦٢٢٨٦٦٧٧٧+ “

رقمر هاتف قسم خدمة العملاء: ” ٨٠٠٢٤٤٢٢٤٥ “

البريد الإلكتروني : [email protected]

أرقام وعناوين اشهر فروع مطاعم البيك:

1 – مركز الجزيرة التجاري بالقرب من الحرم ” 8292099 “

2 – حي العتيبية ” 5460236 “

3 – جبل النور ” 5662204 “

4 – شارع الملك فهد ” 3926302 ”

5 – حي العزيزية ” 5500642 “

6 – الضيافة مول ” 5467703 ”

و اخر فروعه كانت محافظة صبيا في عام 2019 م ..

و ختم البيك بدخول و تقديم الشاورما في عام 2019 م ..

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