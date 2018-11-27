الاعتراض على المخالفات المرورية بالمملكة إلكترونيا عبر أبشر وزارة الداخلية moi.gov.sa

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية حيث أصبح من السهل الآن، الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم اعتراض عليها، في حال عدم التأكد من ثبوتها أو الرغبة في إعادة النظر بها يمكن لمن يريد الاعتراض تقديمه إلكترونيًا، من خلال موقع وزارة الداخلية نظام “أبشر” أو تقديمه من خلال الهيئة المرورية المخصصة لفصل المنازعات، بالمنطقة المتواجد بها مقدم الاعتراض أما عن خطوات تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية سيتم سردها تفصيليا مع الصور.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا

هناك عدد من الأشياء يجب مراعاتها عند تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية منها التالي:

وجوب أن يكن الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل المخالفة وإلا لن يتم قبول هذا الاعتراض.

لا يقبل الاعتراض في حال تقديمه بعد سداد قيمة المخالفة.

كل مخالفة يمكنك الاعتراض عليها مرة واحدة فقط، وفي حال رفض الاعتراض لا يمكنك تقديم اعتراض آخر على ذات المخالفة.

أما عن أسباب الاعتراض متمثلة فيما ذكر بالمرسوم الملكي “م 85” الصادر في 26-10-1426 هذا إلى جانب وجوب وجود حساب مسجل، لدى مقدم الاعتراض في نظام أبشر للاستفادة، من خدمات أبشر وإمكانية تقديم أي اعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيا

تبدأ خطوات تقديم الاعتراض من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية ومنها إلى نظام أبشر وطريقة الاعتراض كالتالي:

تسجيل الدخول إلى حسابك في أبشر. ثم نختار من الصفحة التالية للتسجيل المرور، ومنها نختار الاعتراض على المخالفات المرورية. ثم نضغط على الاعتراض ستظهر لنا صفحة، تفيد بتعريف شروط تقديم الاعتراض. نقوم بقراءة الشروط لنتأكد من إنها تنطبق على هذا الاعتراض، وأيضا على المخالفة الخاصة بمقدم الاعتراض ثم نضغط على كلمة التالي. نختار من الصفحة التالية الاطلاع على المخالفات، أو الاطلاع على حالة الاعتراض السابقة، هذا في حال وجود اعتراض مسبق على أحد المخالفات الأخرى بعد ذلك نختار الاطلاع على المخالفات والاعتراض، ستظهر كافة الاعتراضات السابقة لصاحب الحساب. في الصورة الظاهرة للمخالفات نجد أن صاحب الحساب، لديه مخالفة واحدة يمكن تقديم اعتراض عليها، عن طريق ضغط كلمة اعتراض جانب المخالفة ثم ننتقل إلى صفحة جديدة بها تفاصيل المخالفة كاملة.

المخالفات المرورية المسجلة من نظام ساهر

السرعة الزائدة أو تجاوز السرعة المحددة.

السير في المسارات الخاطئة غير المخصصة لمرور السيارات.

الوقوف على خط المشاة.

الالتفاف على الإشارة.

تجاوز الإشارتين الخضراء أو الحمراء.

يجب السداد بعد الاعتراض على المخالفات المرورية، هذا من أجل تفادي رفع قيمة المخالفة لأعلى حد، وتتيح وزارة الداخلية الاعتراض مرة واحدة فقط على كل مخالفة.

عقوبة المراوغة بين المركبات في نظام المرور الجديد

حذر المرور السعودي من عقوبة المراوغة بسرعة كبيرة بين السيارات، لأنه قد يعرض السائق أو مالك المركبة والمشاة للمخاطر الكثيرة، وقد أكد المرور السعودي في الجدول رقم 6 على تغليظ عقوبة المراوغة، لتصل في بعض الأحيان إلى غرامة مالية باهظة تصل إلى 6000 ريال سعودي بحد أدنى 3000.

المخالفات المرورية التي تم رفعها عبر أبشر

عند استخدام الهاتف عند القيادة تم رفعها من 500 ريال إلى 900 ريال.

توقيع غرامة قيمتها من 100 حتى 150 ريال، هذا لمن يقم بترك المركبة مفتوحة أثناء التشغيل وقبل المغادرة.

مخالفة إحداث ضوضاء بالمركبة هذا يعتبر أيضا مخالفة.

جدول المخالفات المرورية الجديدة

اعلن المرور السعودي اليوم عن بدء تطبيق الغرامات على المخالفات الموجودة بجدول المخالفات الجديد وفقا للمادة 68.