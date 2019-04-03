الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2019 برقم الحساب عبر موقع شركة الكهرباء السعودية

نقوم الآن ولكل المواطنين في المملكة العربية السعودية بتوضيح رابط فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب عن طريق رابط شركة الكهرباء السعودية، قامت المملكة العربية السعودية باستخدام الكثير من الخدمات التكنولوجية في هذا الوقت بشكل كبير جداً حيث أنها ركزت جميع جهودها لوضع آليات التكنولوجيا في جميع الخدمات داخل المملكة وذلك من شأنه التسهيل على جميع المواطنين السعوديين ألاستعلام ومعرفة جميع المعلومات والخدمات في جميع القطاعات المختلفة من منازلهم دون الحاجة للطرق التقليدية التي تهدر الكثير من الجهد والوقت والمال المبذول من أجل توفير هذه الخدمة لجميع المواطنين بنفس الكفاءة.

ومن أبرز هذه الخدمات استعلام عن فاتورة الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية حيث قرر الملك سلمان بن عبد العزيز بتحديد بعض اللوائح والقوانين الإلكترونية التي كان من أبرزها إصدار فاتورة الكهرباء في الأسبوع الذي يلي أسبوع صرف المرتبات لجميع الموظفين داخل المصالح الحكومية وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات على الجميع وسرعة تسديدها وهذا تنفيذا للقرار الملكي الصادر وفرنا لك هذا المقال لتعرف ماهي الروابط الأساسية التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء كما نوفر لك كل الأخبار الخاصة بالتعليم والتقنية والأحداث التي تمر بها المملكة في هذا الوقت من خلال موقعنا وموضوعاته التي يتم تحديثها باستمرار.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية

وللدخول من أجل الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية الدخول إلى “رابط شركة الكهرباء السعودية“.

قامت الشركة السعودية بإطلاق موقع رسمي خاص بشركات الكهرباء السعودية يمكن من خلالها الاستعلام عن الفواتير الورقية والتي توفر لك جميع الخدمات التي تساعدك على دفع كافة الرسوم الخاصة بها للتعرف على الاستهلاك الشهري الخاص بك مع الدخول على هذا الموقع من خلال الرابط المخصص للدخول، وهذا الموقع من الأليات الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا لخدمة المواطنين للاستعلام عن فواتير الكهرباء والاستعلام من خلال حاسبة الحساب المواطن أو التواصل مع الموقع الخاص بها.

وهذا بالإضافة لإطلاق تطبيق الكهرباء التي أصدرته المملكة العربية السعودية من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والذي يعد وسيلة تكنولوجية مميزه تسهل الحصول على جميع فواتير المياه وهذا التطبيق وفر الكثير على المواطنين السعوديين حيث يقدم لهم الكثير والكثير من الخدمات الخاصة بشركة الكهرباء والدفع الفوري والاستعلام وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن ويبحث عنها في مواقع الإنترنت أصبحت بين يديه في تطبيق أندرويد يتم رفعه وتحميله على أجهزة المحمول كما أكدت الشركة أن نسبة تحميل التطبيق وصلت إلى ما يقرب من 12 مليون شخص مستخدم له وذلك في أقل من شهر من إصدارة حيث أن هذا التطبيق يتيح عرض فواتير الكهرباء الخاصة بكل مواطن بالإضافة لعرض قائمة بكل البيانات الخاصة بالسداد وطرق الدفع ووفر نوافذ يتم من خلالها عرض شريحة الاستهلاك لكل مواطن.

قام بتحميل هذا التطبيق واستخدامه كما يسعى هذا التطبيق لطلب البريد الإلكتروني الخاص بك حيث يطلب منك إدخاله ليقوم بإرسال جميع الفواتير الخاصة بالكهرباء على هذا البريد وإعتمادها كل 28 يوم من كل شهر حيث أن في شهر يناير من العام الماضي تم الوصول إلى ما يقرب تسعة مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها لمستخدميها ويمكنك الإطلاع على موقع شركة الكهرباء ليفيدك بأحدث التفاصيل والمعلومات التي تهمك من خلال الرابط التالي:

شكاوى فواتير الكهرباء في السعودية:

وفرت المملكة العربية السعودية أيضاً خدمة لتساعد جميع المواطنين الذين اعترضوا على فواتير الكهرباء الفترة الماضية حيث أن هذه الخدمة ليست قاصرة على ذلك بل يمكن من خلالها معرفة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين في خدمات الكهرباء وتقديمها من خلال هذا الموقع الخاص بالشركة والذي يمكنك استخدامه لتقديم شكوتك وهذه الخدمة يمكنك الحصول عليها مباشرة.

عند دخولك الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء أو موقع كهرباء الذي تم إطلاقه بالإضافة لذلك يمكنك ألاتصال على الرقم الذي تم تخصيصه للشركة للتواصل مع أحد مندوبيها وعرض شكوتك عليهم بالإضافة لاستغلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و تويتر والتواصل مع موقع الشركة لعمل استعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة بالإضافة لتحديد بعض المواعيد من شركة الكهرباء السعودية الخاصة بشهر مارس لعام 2018 والتي يتم الاستعلام من خلالها برقم الحساب ورمز التحقق وحساب الفاتورة التي يمكن من خلالها أيضاً اختيار حاسبة الاستهلاك التقديرية واختيار نوع التعرفة وسعة القاطع وكمية الاستهلاك التقديرية وإدخال عدد الأيام حيث أن كل هذه بيانات يتم إدخالها على الموقع والضغط على زر احسب ليقوم بعرض جميع القيم الاستهلاكية.

قامت الشركة السعودية للكهرباء بدعوة الجميع بتحديث جميع بياناتهم الخاصة بهم داخل موقع الشركة حيث أن عملية التحديث ضرورة ليتم من خلالها استمرار خدمة الكهرباء بالإضافة لإمكانية التواصل معهم في حالة وجود أي مشكلات فنية أو شكاوى خاصة بفواتير الكهرباء كما سبق الذكر من خلال الكثير من أدوات التواصل الاجتماعي التي سبق عرضها والرقم الخاص بهم.

خدمة حسابي:

من المعتاد على شركة الكهرباء السعودية أنها تحدث خدماتها بإستمرار لجميع المواطنين حيث أطلقت خدمة جديدة تسمى حسابي هذه الخدمة التي ساعدت الجميع على تسجيل فواتير الكهرباء بشكل مباشر سواء كان مستأجراً للمنزل أو مالكاً له وتوفر له الشركة من خلال هذه الخدمة إمكانية نقل الحساب الخاص به لأي مكان داخل المملكة العربية السعودية والتعامل مع العداد وفق لعدة خطوات يتم التسجيل بها مثل :

التسجيل.

التحقيق والتصحيح.

التحويل وفي هذه الأثناء تساعد هذه الخدمة الكثير على الحصول والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني.

كما أكدت الشركة أن الموقع يقوم بإرسال لك فواتير استهلاكك للكهرباء بشكل فوري بعد الإعلان عن نزول الراتب في المواعيد المقررة مباشرة وهذا من شأنه سرعة التسديد وهذا الموقع وفر خطوات واضحة وبيانات سرية.

يمكنك من خلالها التسجيل فيه شأنه شأن أي موقع إلكتروني من خلال إدخال بياناتك الشخصية واسمك والبريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الحساب ولغة التعامل التي ترغب في التعامل مع البرنامج من خلالها والضغط على تسجيل ليتم إضافتك كعضو جديد مستخدم للنظام كما وفرت الكثير من الأرقام الموحدة والمختصرة التي تساعدك على التواصل معهم من خلال خدمة الرسائل النصية (500120).

طباعة فواتير الكهرباء من على الموقع:

يرغب الكثير في طباعة فواتير الكهرباء التي تم الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني حيث يتم التسجيل أولاً الموقع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني الذي سبق الدخول به من قبل على الموقع والانتقال لصفحة الخدمات التي تقدمها الشركة الإلكترونية والضغط على استعراض الفاتورة ليتم عرض اختيار pdf وهو الذي يمكنك من طباعة الفواتير على هيئة ملفات للقراءة فقط كما أن هذه الفواتير تتضمن جميع الاستهلاك الشهري الذي توصلت إليه.

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