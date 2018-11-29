الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد عبر موقع وزارة العمل برقم الإقامة

تعرف على طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، والتأكد من الموافقة على طلب نقل كفالتي لصاحب العمل الجديد عبر بوابة الاستعلامات الإلكترونية على موقع وزارة العمل السعودية، وخدمات مكتب العمل الإلكتروني المقدمة من الوزارة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت خدمة استعلام عن نقل كفالة وافد من الخدمات الضرورية خلال هذه الفترة، في ظل التطورات والتعديلات الداخلية التي يشهدها سوق العمل السعودي، وتطبيق قرارات التوطين بالعديد من المجالات التي كان يشغلها عدد كبير من العمالة الوافدة.

أوضحت وزارة العمل السعودي تفاصيل وشروط تقديم طلب نقل خدمات وافد من مؤسسة لمؤسسة أخرى، أو من صاحب عمل لصاحب عمل آخر، وتم توضيح ضوابط نقل كفالة وافد وكيفية الاستفادة من الخدمة لحين الموافقة عليها من أصحاب الصلاحية، والتأكد من إتمام الخدمة عبر خدمات أبشر وازرة الداخلية واستخراج بطاقة الإقامة الجديدة للعامل المنقول كفالته على اسم كفيل جيد، ويمكن الإطلاع من هذا الرابط على شرح وشروط تقديم طلب نقل كفالة عامل وافد للتواصل مع معرفة كيفية الاستعلام عن نقل الكفالة والتأكد من الموافقة على الطلب.

كيفية الموافقة على طلب نقل كفالة عامل وافد

خدمات الاستعلامات الإلكترونية لوزارة العمل السعودية سنتعرف منها على كيفية الموافقة على طلب نقل الكفالة المقدم، وذلك قبل التعرف على طريقة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة، حيث يتم تسجيل الدخول على بوابة وزارة العمل الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من قبل حساب صاحب العمل المنقول الكفالة له واتباع الخطوات المبينة بالشرح المصور كما هو مبين أدناة.

اختيار اسم المنشأة بعد تسجيل الدخول من الخدمات الإلكترونية للمنشأة وتحديد اسم المنشأة التابعة لصاحب العمل الجديد للموافقة على طلب نقل الكفالة. الخطوة التالية ستكون اختيار خدمة خدمة نقل خدمة عامل وافد من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة، وبمجرد الدخول إليها سيظهر بيانات العامل المراد نقل كفالته، وهنا يقوم صاحب العمل الجديد بالموافقة على الطلب أو الرفض، وفي حالة الموافقة سيتم استكمال باقي الخطوات لإتمام عملية نقل الكفالة بنجاح من خلال بوابة أبشر، وقبل ذبك سيتم الاستعلام عن حالة الطلب للتأكد من إتمام الإجراءات بنجاح.

كيفية الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة

طريقة الاستعلام عن كيفية نقل كفالة عامل وافد سنتعرف عليها الآن عقب التأكد من الموافقة على الطلب، أو الرفض، سيتم التوجه إلى استعلام خدمات مكتب العمل ، ومنها اختيار خدمة نقل عامل وافد

استعلام نقل الكفالة يكون بإدخال رقم الإقامة في الحقل الإلكتروني الموضح بالصورة أدناة

الخطوة الأخيرة تظهر حالة الطلب بالموافقة على طلب النقل

الوصول إلى هذه المرحلة لا تعني انتهاء عملية نقل الكفالة ولكن يتوجب التوجه إلى بوابة أبشر وزارة الداخلية لاستكمال باقي الإجراءات الإلكترونية حتى الحصول على بطاقة الإقامة الجديدة عبر خدمة البريد وصال أو كما يريد صاحب العمل.

تحديث: بعد تطبيق العديد من قرارتا التوطين وسعودة الوظائف في العديد من القطاعات، جاءت خدمة الاستعلام عن نقل كفالة كأحد الحلول لنقل كفالة عامل وافد لمنشأة أخرى والتعرف على حالة المنشأة ونطاقها قبل النقل إليها من ضمن خدمات نقل كفالة عامل وافد عبر خدمات موقع وزارة العمل.