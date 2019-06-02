الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية، خدمة الاستعلام عن لون منشأة أو مؤسسه تساعد صاحب العمل من تحسين الموقع الخاص بمنشأته وتعيين موظفين سعوديين أو وافدين لسد حاجه العمل من العمالة حسب برامج وخطط التوطين والاستفادة من الحوافز الحكومية الخاصة بالمنشآت، خصصت وزارة العمل للخدمات الإلكترونية رابط الاستعلام عن عامل وافد لمعرفة حالة أو نطاق المؤسسة برقم الإقامة إليكم رابطالاستعلام عن نطاق مؤسسة لمعرفة نطاق مؤسسه برقم الإقامة وهناك المزيد من خدمات وزارة العمل الإلكترونية التي تقدمها للمواطن والمقيم، ونعرض لكم من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية موقع وزارة العمل.

خطوات الاستعلام عن نطاق مؤسسة

الدخول إلي إدارة الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر علي الاستعلام عن موظف وافد.

ثم إدخال رقم الإقامة والجنسية.

ثم النقر علي زر عرض.

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة الخارجية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية .

ثم قم بالضغط على كلمة مقيم واختيار طلب زيارة عائلية للمقيمين.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل” رقم الإقامة، رقم تأشيرة الدخول، تاريخ الانتهاء”.

وإكمال كافة البيانات التي تُطالب بها ثم الضغط على كلمة التالي.

سوف يظهر أمامك صفحة تحتوى على كافة البيانات الخاصة بك واسم الكفيل، ورقم الهوية الخاصة به.

طريقة استفسار عن عامل وافد

أولا قم بالدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

ادخل جميع البيانات المطلوبة.

أمامك الآن البيانات التي تريدها.

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