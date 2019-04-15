الاستعلام عن نطاق مؤسسة بدون تسجيل دخول خدمات مكتب العمل برقم إقامة موظف وافد

طريقة الاستعلام عن نطاق مؤسسة بدون تسجيل برقم الهوية أو رقم إقامة موظف وافد من خدمات مكتب العمل الإلكترونية عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بغرض التعرف على تقييم المنشأة التي يتبع لها أو منشأة يريد الانتقال إليها، والتعرف على لون النطاق الذي وصلت له المؤسسة وقت الاستفسار الإلكتروني من بين لون النقاط الأحمر أو الأخضر أو الأصفر لا أو النطاق الممتاز، حيث أن الخدمة متاحة للمواطن أو المقيم أو العامل الوافد، عبر التوجه إلى بوابة الاستعلامات الإلكترونية على بوابة وزارة العمل.

خطوات استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية أو رقم الإقامة أو رقم الحدود دون تسجيل الدخول لموقع الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العمل، سنوفرها بالشرح المدعم بالصور لسهولة تنفيذ تلك الخطوات، بجانب نشر رابط الاستعلام عن نطاق مؤسسة من خلال خدمة استعلام عن موظف وافد وفق ما هو مبين أدناة من شرح.

خطوات الاستعلام عن نطاق مؤسسة

ألية الاستعلام عن نطاق مؤسسة عبر خدمة استعلام عن موظف وافد بكون وفق تسلسل الخطوات المبينة فيما بعد، والتي يتم فيها التوجه أولاً إلى بوابة الاستعلامات الإلكترونية موقع وزارة العمل، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد، والتي تفتح مباشرة بدون تسجيل دخول بوابة خدمات مكتب العمل.

اختيار خدمة استعلام عن الموظف الوافد عبر رقم الحدود أو رقم الجواز مع تحدي الجنسية، أو رقم الإقامة.

الخطوة الثالثة تكون إدخال رمز التحقق ثم البحث لتكون المخرجات موضحة حالة نطاق المؤسسة، وهي هي في حاجة لتعيين موظف سعودي جديد لرفع نطاقها، والسماح باستقبال عمالة وافدة جدة أو نقل كفالة عامل، بما يراعي قرارات التوطين.

لون نطاق المؤسسة يعني الكثير بالنسبة للمستعلمين، ويتضح من خلال ذلك التعرف على حالة العامل، وسنوفر عرض قريبا لكيفية الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية.

استعلام عن نطاق الكفيل

خدمة الاستعلام عن نطاق الكفيل أو نطاق المؤسسة يتم من خلال خدمة الاستعلام عن وافد التي تم شرح خطوات تنفيذيها بعالية، عبر الدخول على موقع وزارة العمل ثم الاستعلام عن موظف وافد وبرقم الإقامة نتحصل على لون نطاق المنشأة.

← آخر خبر: