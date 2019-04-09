الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات رابط موقع مركز قياس الخدمة الإلكترونية qiyas sa .. النتائج برقم الهوية الآن تعرف على نتائج التحصيلي

الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات قياس الخدمة الإلكترونية بلاك بورد التقنية قياس النتائج برقم الهوية عبر مركز قياس والاختبار التحصيلي يعد الاختبار التحصيلي أحد أفضل أدوات البحث العلمي، الآن الاستعلام عن نتيجة القدرات العامة ويستخدم مركز قياس لتقويم وقياس مستوى العينات من الطلاب، والتي تشير إلى القياس بدقة درجة امتلاك الفرد لصفات وسمات وقدرات معينة، ويتم ذلك من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة، ومن الجدير بالذكر تعدد التعريفات التي تصف ماهيه الاختبار التحصيلي، وذلك بشكل متكامل وشامل، ومن أهم التعريفات هذه: أن الاختبار التحصيلي عبارة عن اختبار تم تصميمه لقياس مدى قدرة ومعرفة الطالب في مجال معرفي أو مهاري معين، وهناك تعريف أخر للاختبار التحصيلي وهو الأداة التي يمكن استخدامها لقياس مدى الفهم والتمكن والتحصيل في دراسة مادة دراسية معينة ومحددة، فالاختبار التحصيلي يرتبط بمادة دراسية محددة ومعينة تم تدريسها بالفعل، مركز قياس والاختبار التحصيلي.
الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440
رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط ، كما يمكن الدخول لمركز قياس النتائج برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات، حيث من المقرر الإعلان عنها يوم غدٍ الخميس 3 يناير 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1440هـ، كما أن موقع قياس الإلكتروني يمكن من خلاله التسجيل في الاختبارات الورقية (المهنية، التعليمية، اللغوية) وذلك تبعً للمواعيد المحددة سلفاً من قبل المركز الوطني للقياس، كما تم إتاحة عبر Qiyas إمكانية التسجيل في قياس محوسب طوال العام، لذلك سيتضمن هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، أو تسجيل دخول قياس بالسجل المدني وكلمة المرور لمن لديهم حساب مُسبق في موقع قياس الإلكتروني، وذلك للإطلاع على نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ.
للتواصل المباشر مع مركز قياس من خلال الرابط التواصل مع مركز قياس وكذلك الجدول التالي:
|الهاتف
|مركز المكالمات: 920033555
|البريد الإلكتروني
|[email protected]
|موقع المركز
|المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغربي – طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 الرمز البريدي 11537
شرح التسجيل في اختبارات كفايات قياس 1440 مواعيد تسجيل الاختبارات
الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات
تتعدد أهمية الاختبار التحصيلي وتتنوع في العديد من الأمور المختلفة والتي تعود على الدراسة بفوائد جمة، وهي التعرف إلى مواطن القوة والضعف لدى الطلبة، وقياس تحصيل الطلبة ومدى تقدمهم، وإثارة دافعية الطلبة للتعلم، وتقييم طرق التدريس، وتقييم المناهج الدراسية، ومدى ملاءمتها لحاجة الطلبة، وتزويد الطالب وولي الأمر وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة عن مستوى تحصيل الطلبة، وتقييم البرنامج التعليمي.
مركز قياس والاختبار التحصيلي الطلاب الذي يشملهم الاختبار:
يشمل الاختبار خريجي الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة بما فيها الكليات الصحية، أما عن طبيعـة الاخـتبار فيتم التركيز على أسئلة أقسام التحصيل الدراسي على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي :
- الأحياء
- الكيمياء
- الفيزياء
- الرياضيات
مركز قياس والاختبار التحصيلي طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي
- 20% للصف الأول
- 30% للصف الثاني
- 50% للصف الثالث
مركز قياس والاختبار التحصيلي طريقة الإجابة عن الأسئلة
مدة الاختبار
يتوقع أن يستغرق الاختبار حوالى ثلاث (3) ساعات منها حوالى ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، وهذا كله قبل بدء الاختبار. ويتبقى للاختبار حوالي (2) ساعتين مقسمة على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة. وعلى الطالب أن يلتزم التزاما دقيقا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.
الاستعلام عن نتائج قياس
أمثلة على أسئلة الاختبار
معاير النسبة المئوية لقياس كفايات المعلمين
|معيار قياس كفاية المعلمين
|النسب المحددة في اختبار المعلمين
|القدرة على معرفة الطالب وتعليمه
|11 %
|المهارات اللغوية والكمية
|16 %
|الإلمام بمهارات و طرق التدريس
|15 %
|قدرة ومعرفة المعلم على إعداد برامج التعلم
|7 %
|خلق فرصة تعليم الطالب
|11 %
|تعليم الطالب والمراجعة لذاكرة تعلمهم
|13 %
|خلق بيئة تعليم ناجحه للطالب
|8 %
|فاعلية الطالب مع الغير، والعلاقة بين المجتمع وأولياء الأمور
|5 %
|تطوير المعارف
|3 %
|المتطلبات المهنية للمعلم السعودي
|5 %
التسجيل في قياس كفايات المعلمين بالفيديو
ويذلك نكون قد قمنا بواجبنا في الإجابة على جميع التساؤلات التي يبحث عنها الجميع، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل يمكنكم ترك تعليق وسنجيب على جميع التعليقات بالمعلومات الصحيحة والمدققة، كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
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