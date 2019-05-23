الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة فى المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، تعتبر خدمات مكتب العمل السعودي من الخدمات الهامة التي تخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكان في السابق يذهب المواطن أو المقيم إلى مكتب العمل السعودي الاستعلام عن سداد رخصة العمل أو الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني من خلاله يستطيع اى شخص مواطن كان أو وافد ان بطريقه بسيطه وسهله ان يستعلم عن اى شئ دون الذهاب إلى مكتب العمل السعودي أو فروع وزارة العمل، وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه في المملكة العديد من الخدمات، و استعلام مكتب العمل التي تخدم المواطن السعودي والمقيمين الوافدين داخل المملكة لتوفير لهم الجهد والوقت دون الذهاب إلى مقرات الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مثل خدمة الاستعلام عن نقل كفاله وافد.

يمكنكم الاستعلام عن خدمات وافد برقم الإقامة من خلال موقع وزارة العمل السعودية بمنتهى السهولة وعن طريق الدخول على الموقع عليكم كتابة رقم الإقامة للعامل الوافد فى المكان المخصص لها ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لكم كل البيانات المطلوبة، حيث تسعى المملكة في الأيام الماضية على مواكبة الدول المتقدمة والعصر التكنولوجي الجديد، ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم خطوات الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

أولا يجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن موظف غير سعودي.

قم بإدخال البيانات في الحقول المتوفرة (رقم الحدود، رقم الإقامة، رقم جواز السفر).

ادخل رمز التحقق في المربع السفلي.

ثم اضغط علي بحث.

بعد ذلك ستري في أسفل الصفحة معلومات تفصيلية عن موظف وافد.

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