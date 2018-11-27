الاستعلام عن معاملة برقم الهوية 1440 بوابة وزارة العدل الاستعلامات الإلكترونية moj.gov.sa

نتابع خطوات الاستعلام عن معاملة برقم الهوية من خلال موقع وزارة العدل، في ضوء ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من تحويل أنظمة مؤسسات الدولة ووزارتها لتصبح المنظومة بالكامل في السعودية تقدم خدماتها عبر الإنترنت، فلا يعول المواطنون هم قضاء خدماتهم من المصالح الحكومية بل يقومون بإتمام أعمالهم وخدماتهم فقط من خلال مواقع الخدمات الالكترونية حيث أصبحت، خدمة استعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهويه الوطنية واحدة من ضمن الكثير من الخدمات المقدمة إلكترونياً، عبر الموقع الالكتروني بوزارة العدل السعودية مما يلزم تقديم تعريف بخدمة التحقق من المعاملات برقم المعاملة، وإرفاق الرابط الرسمي لموقع الوزارة ليتمكن كل من لديه قضية أو طلب تنفيذ أو معاملة عدلية تتبع طلبات التنفيذ بسهولة دون عناء الذهاب للوزارة، أو اللجوء إلى كتابات العدل والمحاكم.

الاستعلام عن معاملة برقم الهوية

الطريقة الصحيحة للتحقق من المعاملات أو استعلام طلبات التنفيذ لدى العدل السعودية، حددتها الوزارة رسمياً عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية على

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالشخص صاحب المعاملة.

اختيار الخدمات الالكترونية من شريط المهام الظاهر في بداية الموقع.

تظهر لك العديد من الخدمات الالكترونية المقدمة من ديوان الوزارة، المحاكم، وكتابات العدل قم باختيار ديوان الوزارة.

اختر الاستعلام عن معاملة برقم الهوية لمستعلم.

تفتح نافذة صفحة تعريفية بالخدمة يتضمنها كلمة الدخول إلى الخدمة قم بالضغط عليها.

تنتقل بعدها لصفحة استعلام عن معاملة وزارة العدل للتحقق.

الاستعلام عن وكالة برقم الهوية

وزارة العدل السعودية الرابط الرسمي

كتابة رقم معاملة المستعلم وتحديد السنة ثم تدوين الرمز الكودي الظاهر والضغط على بحث، هي أخر خطوات الاستعلام عن معاملة برقم الهوية بوزارة العدل، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.