الاستعلام عن معاملة بالمحكمة العامة إلكترونياً موقع وزارة العدل الخدمات الإلكترونية moj.gov.sa

خدمة الاستعلام عن معاملة بالمحكمة برقم المعاملة من خلال موقع وزارة العدل السعودية، هي أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة حرصا على توفير الفرصة للمواطنين بالمملكة من أجل تتبع بيانات قضية تخصه ومسيرتها في المحاكم القضائية أو محكمة التنفيذ في مختلف مدن المملكة، وتتضمن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل العديد من خدمات الاستعلامات الأخرى التي تقدمها للمواطن، حيث يمكنه الاستعلام عن موعد قضية في المحكمة برقم القضية، وخدمة استعلام تفاصيل قضية وبياناتها إلكترونيا من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة العدل.

الاستعلام عن معاملة بالمحكمة إلكترونيا

وزارة العدل السعودية سعت إلى إطلاق الخدمة الإلكترونية التي يتطلبها كل من له معاملة أو قضية في المملكة ويرغب في متابعتها من خلال الإنترنت، ودون الاحتياج للذهاب للوزارة أو الجهات الحكومية التابعة لها، فجاءت خدمة الاستعلام عن معاملة بالمحكمة برقم المعاملة أو الهوية لمساعدة المواطنين في التعرف على آلية سير المعاملة القضائية في المحاكم.

رابط بوابة وزارة العدل الخدمات الإلكترونية

استعلام معاملة في المحكمة هي خدمة لا تنصب في مصلحة المواطن صاحب المعاملة وحسب، بل يتعدى الأمر لتخدم كيفية الاستعلام عن معاملة بالمحكمة المراجعين العاملين بالمحاكم ذاتها، حيث يتوفر للمراجعين معرفة تفاصيل قرارات التنفيذ لطالب التنفيذ وكل بيانات قضية بوزارة العدل عن طريق رقم المعاملة الخاصة بالقضية للشخص.

الاستعلام عن وكالة وزارة العدل برقم الهوية

استعلام برقم الهوية عن معاملة

يشرح الفيديو التالي طريقة الاستعلام عن معاملة بالمحكمة بواسطة رقم المعاملة عبر موقع الخدمات الالكترونية لوزارة العدل الرابط الرسمي

من خلال تنفيذ خطوات الاستعلام عن معاملة بالمحكمة السالف ذكرها أعلاه وضمان التأكد من كتابة رقم المعاملة بالشكل الصحيح يمكن الحصول على كل البيانات عن المعاملات إلكترونيا.

خدمات البوابة الالكترونية لوزارة العدل السعودية لا تقتصر على الاستعلام عن معاملة بالمحكمة العامة فقط، بل تشمل أيضاً الاستعلام عن وكالة برقم الهوية متضمنة التحقق من صحة كافة أنواع الوكالات وطلبات التنفيذ عبر كتابات العدل.

استعلام عن طلب تنفيذ مقدم في المحكمة أو من خلال كتابات العدل يعد أحد خدمات الاستعلام عن معاملة بالمحكمة برقم الهوية أو عن طريقة رقم المعاملة، وذلك عبر منصة وزارة العدل بوابة الخدمات الالكترونية.

عبر الاستعلامات الخدمية لموقع العدل السعودية يتاح الحصول على كافة بيانات القضايا والأحكام الصادرة في أي من كتابات العدل، كما يتوفر متابعة الاستعلام عن معاملة بالمحكمة العامة أو محكمة التنفيذ بالمملكة.

تحديث بيانات المسجلين عبر بوابة وزارة العدل الرسمية دورياً من الأمور الهامة للراغبين في الاستعلام عن معاملة بالمحكمة لمتابعة ما يجد من أمور، فيما يخص القوانين واللوائح بالوزارة بشكل مستمر.