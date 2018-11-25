الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق بوابة أبشر برقم الهوية أو الإقامة + رابط تسجيل الدخول لخدمات البوابة إلكترونياً

أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة عبر موقعها الإلكتروني وهي خدمة أبشر أعمال المرور وهي تلك الخدمة التي تتيح لكل المواطنين السعوديين بالإضافة إلى الوافدين عبر موقع بوابة أبشر الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً وذلك بإستخدام رقم الهوية. كما أنه ليست خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها بوابة أبشر أعمال المرور لكنها تقدم أيضا خدمة الاستعلام عن التصاريح كذلك كافة الأمور التي تخص التعامل مع المرور السعودي والعديد من الخدمات المرورية الأخرى التي تخص مرور السعودية في خدمة كما أوضحنا يُطلق عليها “أبشر أعمال المرور“.

استخدام خدمة أبشر أعمال المرور للإستعلام عن مخالفات المرور في السعودية

هذا ويتيح هذا النظام لكافة المواطنين بالإضافة إلى الوافدين من خارج السعودية إمكانية الإستعلام عن مخالفات المرور عن طريق استخدام رقم الهوية للمواطنين أو إستخدام رقم الإقامة للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية “الغير سعوديين” هذا مع وضع تحذير لأي محاولة لتسجيل الدخول ببطاقة هوية خاصة بشخص آخر بإن هذه الخطوة تكون غير قانونية.

رابط الدخول إلى بوابة أبشر استعلام مخالفات المرور 1440

كما ذكرنا فإن هذه الخدمة مُتاحة للجميع سواء كانوا وافدين أو مواطنين وذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودي: الدخول إلى بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودي

كيفية تسجيل الدخول على موقع بوابة أبشر للخدمات المرورية في السعودية

هذا ولكي تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع بوابة أبشر الخاص بـ “الإستعلام عن المخالفات المرورية” وإتمام كافة المعاملات الخاصة بالمرور بالمملكة العربية السعودية عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على هذا الرابط “ موقع بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية للإستعلام عن مخالفات المرور “

“ كتابة رقم الهوية الخاص بك.

تقوم بإدخال الرمز ثم تقوم بالضغط على كلمة عرض.

تقوم بملء البيانات المطلوبة.

تظهر المخالفات المرورية مدونة بالمكان والتاريخ، كما يوضح بها نوع المخالفة والمبالغ المطلوب سدادها نظير تلك المخالفات المرورية.

خدمات بوابة أبشر السعودية

هذا ولا تقتصر خدمات بوابة أبشر أعمال المرور على معرفة المخالفات المرورية في السعودية فقط لكنها تُتيح أيضا لكافة المستخدمين إلكترونيا القيام بكافة أعمال وخدمات المرور مثل:

الإستعلام عن مخالفات المرور

نقل الرخصة

تجديد رخصة القيادة برقم الهوية

تجديد هوية المُقيم

تجديد استمارة المركبة

خدمات الجوازات وتجديد جواز السفر السعودي

الاستعلام عن التصاريح مثل تصريح الحج وخلافه.

الإستعلام والتقديم على تأشيرة الزيارة العائلية.

خدمات أبشر أعمال المرور المرورية بالسعودية

هذا ومن أجل تحديد الخدمات المرورية التي تقدمها بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودي والتي على سبيل المثال نذكر منها:

الإستعلام عن المخالفات المرورية

الإستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية

الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

حجز موعد لخدمات المرور

هذا كان بإيجاز أهم ما يتعلق بـ “بوابة أبشر أعمال المرور” للإستعلام عن مخالفات المرور السعودية عبر الإستعلام الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية السعودي. هذا ولا تعد خدمات المرور فقط هي الخدمة التي تُقدم في السعودية إلكترونيا فهناك أيضا فاتورة الكهرباء الإلكترونية التي تصدر عن شركة الكهرباء السعودية إلكترونيا وهو ما استعرضناه سويا على موقع نجوم مصرية من خلال المقال التالي طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية بعد التعريفة الجديدة و رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء