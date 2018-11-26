الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية الإلكترونية عبر موقع شركة المياه الوطنية nwc.com.sa

نتابع عبر موقعنا نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية الإلكترونية الجديدة حيث قامت شركة المياه الوطنية السعودية، بالإعلان عن بدء تفعيل الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية للمياه السعودية، بدءا من شهر مارس الجاري أيضا تم التنويه على إيقاف التعامل بالفاتورة الورقية، واستبدالها بالإلكترونية وجاءت مطالبة شركة المياه الوطنية للعملاء الحاليين والجدد، بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة على موقع الشركة لتجنب قطع الخدمة أو عدم قدرتهم على الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية الجديدة للمياه، مع التأكيد أن موقع الشركة متاح لجميع العملاء، لتحديث البيانات والتعامل بالفاتورة الجديدة للتسهيل على المواطنين.

فاتورة المياه السعودية الإلكترونية الجديدة

أكدت شركة المياه الوطنية السعودية أن فاتورة المياه الإلكترونية الجديدة ستكن متاحة، بداية من شهر مارس الحالي حيث سيتم الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا، عبر موقع شركة المياه الوطنية دون الحاجة للذهاب إلى الشركة، وتوفيرا للوقت والجهد المبذولين في الحصول على الفاتورة الورقية.

أيضا هناك شرط أساسي للحصول على الفاتورة الإلكترونية بدلا عن الأخرى الورقية، هو تحديث البيانات على موقع شركة المياه الوطنية الرسمي لتجنب انقطاع الخدمة.

تحديث بيانات عملاء شركة المياه الوطنية

أكدت شركة المياه الوطنية على ضرورة تحديث بيانات كافة العملاء الحاليين، والجدد لمنع انقطاع الخدمة أيضا للحصول على الفاتورة الإلكترونية الجديدة وتهدف الشركة بذلك إلى التالي:

سرعة استلام الفواتير في مواعيدها المحددة وفقا للأوامر الملكية، المنادية بتوحيد موعد الخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه.

التواصل بين العملاء والشركة بشكل مباشر.

معرفة عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمملكة.

معرفة الاستهلاك الشهري للمياه السعودية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الماء السعودية الجديدة

الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ثم الدخول إلى خدمات الوزارة داخل البوابة الإلكترونية ثم اضغط على خدمات الفواتير ومنها يمكن الاستعلام برقم الحساب أو رقم العداد.

نموذج تحديث بيانات شركة المياه الوطنية السعودية

يمكن لجميع المشتركين في شركة المياه الوطنية الدخول مباشرة إلى موقع الشركة وتحديث البيانات لتفادي انقطاع الخدمة وعند دخول الموقع يمكن للمشتركين معرفة كافة التفاصيل من خلال نموذج تحديث البيانات الأساسية مثل:

رقم الهوية الوطنية

رقم الإقامة

رقم الجوال

تاريخ الميلاد وغيرها من البيانات على رابط تحديث بيانات شركة المياه الوطنية السعودية.

برقم الحساب يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية إلكترونيا، من خلال الدخول غلى بوابة حياك أو يمكن استخدام خدمة مرسال لعرض آخر فاتورة، وذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة على الجوال.

حقيقة احتساب عداد المياه الإلكتروني للهواء

أكدت شركة المياه الوطنية بعدم صحة المتداول بشأن احتساب عداد المياه الإلكتروني للهواء، مع التأكيد أن الفيديو المتداول لا يمت للواقع بصلة حتى أن صاحب هذا الفيديو، أكد ذلك بعد تجربة العداد اكثر من مرة، بشكل صحيح ويأتي هذا في إطار اختبار جودة العداد الإلكتروني.