الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1440 وكيفية الاشتراك إلكترونياً “السعودية ومصر وسوريا”

نتابع معكم علي موقعنا نجوم مصرية كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب في المملكة العربية السعودية 1440 عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء في المملكة، حيث يمكنك معرفة فاتورتك برقم الهوية أو رقم الحساب وسنوافيكم بالطريقتين، حيث أن الشركة السعودية للكهرباء قد قامت بإصدار قرار حول سهولة الاستعلام عن الفواتير للمستخدمين، فقامت الشركة بعمل الموقع الخاص بالاستعلام عن فواتير الكهرباء وخصصت موعد شهري لإصدار الفاتورة وهو في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر

يمكنك الاتصال علي 500120 للاستعلام عن خدمة معرفة الفاتورة إلكترونيا، وهذا بالإضافة إلي معرفة طرق الإشتراك أو إلغاءه والاستعلام عن طرق سداد الفاتورة والمهلة المتاحة للسداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1440

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء كتابة رقم الحساب كتابة الرمز المرئي دون أخطاء النقر علي كلمة عرض

والجدير بالذكر أن عدد المستخدمين للخدمة الإلكترونية الآن قد تخطي بالفعل حاجز الخمسة ملايين مستخدم، وهذا يدل علي نجاح الخدمة وسهولتها، وإن لم تكن قد اشتركت بالفعل في الخدمة الشهرية، فيمكنك اتباع الخطوات التالية

الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

الدخول علي رابط الاشتراك من هنا

ملئ الخانات المطلوبة بالبيانات الصحيحة

كتابة البريد الالكتروني، حيث تقوم هيئة الكهرباء بإرسال الإشعارات عليه

النقر علي التسجيل

يمكنك بعد التسجيل تغيير اللغة إلي الانجليزية أو العربية فالموقع يدعم اللغتين، كما تقوم هيئة الكهرباء بإرسال إشعار علي البريد الإلكتروني بتأكيد سداد الفاتورة للشهر الحالي، والجدير بالذكر أنه متاح لك أيضا إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية السعودية وهذا من خلال الخطوات التالية

تابع ايضا

إلغاء الاشتراك في الفاتورة الإلكترونية 1440

الدخول علي الموقع الرسمي كتابة رقم الحساب والبريد الإلكتروني النقر علي إلغاء التسجيل

التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء في المملكة

قامت الحكومة السعودية بإصدار قرار يخص التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء في المملكة، وقد تم تطبيقها علي جميع القاطنين في المملكة علي كافة الشرائح، وهذا بالخضوع إلي ضريبة القيمة المضافة المقدرة بخمسة في المائة.

الشريحة الاولي: من كان يدفع 100 ريال سوف يدفع 360 ريال الشريحة الثانية: من كان يدفع 300 ريال سوف يدفع 720 ريال الشريحة الثالثة: من كان يدفع 700 ريال سوف يدفع 1080 ريال الشريحة الرابعة: من كان يدفع 1300 ريال سوف يدفع 1680 ريال

أهم الخدمات التي توفرها الشركة السعودية للكهرباء

إستعراض الفاتورة الإلكترونية كيف تقرأ فاتورتك خدمة السداد الميسر خدمة السداد المقدم ذوي الحاجة الماسة للكهرباء نقل ملكية الاشتراك في رسائل SMS المجاني

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر

قم باختيار المحافظة التابع لها

قم باختيار المدينة

أكتب رقم الاشتراك “10 أرقام”

النقر على إظهار الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في سوريا

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء

إدخال رقم الاشتراك

إدخال الرقم الخاص

تطبيق “حاسبتي” لتقدير الفاتورة قبل صدورها

قامت الشركة السعودية للكهرباء في المملكة باصدار تطبيق حاسبتي علي الاندرويد والـ IOS ويتم الاستخدام عبر ادخال رقم الحساب وسيقوم النطبيق باظهار باقي المعلومات للمشترك، وقالت الشركة أنه يمكن للمشترك قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم، ويقوم التطبيق بتنفيذ اجراءات الحسابات تلقائيا، من حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة ومعامل الضرب والقراءة الجديدة، والجدير بالذكر أن التطبيق يقوم أيضا بتوقع قراءة الفاتورة المقبلة بناء على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وهذا بالإضافة إلي تقدير قيمة الاستهلاك ورسوم العداد والضريبة المضافة والمبلغ المطلوب سداده.

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