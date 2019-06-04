الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية، اى شخص لديه معامله قضائيه في محكمة تنفيذ بأي مكان في المملكة العربية السعودية يمكنه الاستعلام عن معاملة قضائيه او استعلام التنفيذ برقم الهوية إلكترونيا، ويمكن التعرف على جميع بيانات القضايا عن طريق خدمة الاستعلام عن القضايا عن طريق رقم الهوية إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل السعودية، ويشمل الاستعلام جميع طلبات التنفيذ التي قد تم تقديمها على المحاكم التي تتبع وزارة العدل السعودية إلى خدمة توفير بيانات استعلام عن القضايا برقم الهوية اصبح متطورا عن سابق حيث انه كان يتطلب رقم القضية الآن اصبح برقم الهوية فقط حتى يتم الاستعلام عن طلبات التنفيذ كل هذا من خلال استعلام وزارة العدل وتأتي هذه الخدمة لتلبية خدمات المواطنين بخصوص القضايا المختلفة وسهولة الاطلاع عليها، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية.

الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية

أولا يجب الدخول على رابط وزارة العدل الخدمات الإلكترونية صفحة الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي من هنا.

سوف تظهر لك صفحة بعنوان الاستعلام عن طلبات التنفيذ، يتطلب فيها ملء رقم الطلب وأحد أطراف الطلب.

ثم تسجيل نوع الهوية، ورقم الهوية.

ثم إدخال الكود الموجود أمامك في المكان المخصص له.

ثم الضغط على “التالي”.

بعد إتباع هذه الخطوات تظهر لك جميع النتائج الخاصة بخدمة الاستعلام عن طلب تنفيذ من محكمه التنفيذ.

خدمات محكمة التنفيذ الإلكترونية

اى شخص لديه معامله قضائيه في محكمة تنفيذ بأي مكان في المملكة العربية السعودية يمكنه الاستعلام عن معاملة قضائيه او استعلام التنفيذ برقم الهوية إلكترونيا ويمكنه الاستفسار على الخدمات القضائية التالية.

الأوراق التجارية.

العقود قيد التوثيق.

أي عقود وأوراق لها سند تنفيذ.

الأحكام والقرارات والأوامر التي قامت بإصدارها المحاكم.

الأحكام والقرارات الموثقة في بلد أجنبي.

محاضر الصلح التي تم قبولها من المحاكم والتصديق عليها.

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