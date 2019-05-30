الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة رمضان 1440 برقم الهوية

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة، قد أودعت وزارة العمل بالأمس مبالغ معاش الضمان لشهر شوال 1440 بحساب مستفيدي الضمان، وقد بلغت إجمالي المبالغ المودعة 2,013,376,468 ريالا، شملت المعاشات الضمانية أما عن مبالغ المساعدات النقدية الخاصة بالغذاء بلغت 191,408,784ريال، وتم صرف مبلغ 101,489,868 ريال من أجل تسدي فواتير الكهرباء، ومبلغ 336,600,000 مبالغ بدل غلاء معيشة، وتعد المقطوعة هي أحد برامج الضمان الاجتماعي التي أقرته المملكة للحد من التعديلات الاقتصادية وزيادة الأسعار، وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والعمل صرف دفعة جديدة من المساعدة المقطوعة خلال أيام، ولم تتقرر قيمة الصرف حتى الآن، ومن المقرر البدء في الصرف، بداية من أول يوم بشهر صفر، وجدير بالتنويه على أن مساعدة شهر محرم بلغت، قيمتها 484 مليون ريال سعودي، الجدير بالذكر أن مستحقي المساعدة المقطوعة، كلا من الأرامل منفردة أو مع أولادها، وأيضا المطلقات منفردة أو مع أولادها، وكل من وصل لسن الشيخوخة.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

قم بالضغط على “ الخدمات الإلكترونية “، ثم اختار “خدمات الأفراد”.

“، ثم اختار “خدمات الأفراد”. بعد ذلك قم باختيار خدمات الأفراد ونضغط على “خدمة معاش الضمان”.

ثم استعلم عن إعانة الضمان الإعاشة وسوف يطلب رقم المستفيدين.

ادخل رقم الهوية الوطنية نوع الإعانة.

ثم قم بكتابة الظاهر.

ثم قم بالضغط على كلمة عرض.

الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي السعودي عبر الهاتف

الاتصال على الرقم التالي “8001222777”.

ثم قم بإدخال رقم الهوية.

ثم اختار الخدمة المطلوبة لديك.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي عبر رقم السجل المدني

الضمان الاجتماعي يصرف للمواطن السعودي الأكثر احتياجًا.

الضمان الاجتماعي يحدد الحد الأقصى مبلغ ثلاثون ألف ريال سعودي.

الضمان الاجتماعي يحدد القيمة على حسب راتب رب الأسرة وعدد أفرادها.

يجب أن سن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي السعودي لا يقل عن 35 عاما.

يجب بأن راتب المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي لا يتعدى الحد الأقصى لصرفها.

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