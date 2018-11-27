الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة – الجوازات السعودية .. وزارة الداخلية

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة يتم بسهولة من خلال الاستعلام الإلكتروني والذي نطرحه لكم من خلال هذه المقالة المميزة، حيث يمكن للجميع من الوافدين أو الكفلاء اجراء عملية الاستعلام عن صدور تأشيرة الخروج والعودة بطريقتين مختلفتين، وهذا ما سوف نوضحه، فمن خلال الاستعلام عن صلاحية الاقامة تتضح البيانات التفصيلية عن الإقامة، وسوف نطرح لكم صورة مفصلة عن نتيجة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال رقم الإقامة الذي يتم بصورة إلكترونية وسهلة ومبسطة للجميع، حيث أن صدور تأشيرة الخروج والعودة أمر يقلق الجميع من الوافدين، فصلاحية الإقامة أمر ضروري ومهم تجنبا للمخالفات، كما أن خدمة الاستعلام هذه متاحة أون لاين، وحتى يسهل على الوافدين والكفلاء الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة سوف نشرح الطريقتين بالصور.



الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

يتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال رقم الإقامة بطريقتين وهما كما يلي:

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من الجوازات السعودية.

الاستعلام عن صدور تاشيرة خروج وعودة برقم الاقامة من خدمة ابشر.

وبالتالي يتم التوضيح الكامل لبيانات الإقامة المختلفة من خلال معرفة تاريخ انتهاء التأشيرة، وتاريخ الصدور ونوعية التأشيرة، وأيضا مدة التأشيرة، في صورة موضحة لكافة البيانات المهمة الخاصة بالتأشيرة.

الاستعلام عن صدور تاشيرة خروج وعودة برقم الاقامة وزارة الداخلية – الجوازات السعودية

الطريقة الأولي في الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم الاقامة من الجوزات السعودية وتتم كما يلي:

ا لدخول على خدمة صلاحية الإقامة – المديرية العامة للجوازات.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على تحقق كما في الصورة التالية.

بعد اجراء التحقق سوف تظهر لك البيانات الأتية عن صلاحية الإقامة.

قد يهمك أيضا:

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة – ابشر

هذه الطريقة الثانية عن استعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال خدمات ابشر السعودية، واليكم خطوات الاستعلام كما يلي:

الدخول على بيانات التأشيرة – خدمات ابشر.

تعبئة البيانات المطلوبة (رقم رخصة الإقامة – رقم هوية الكفيل – الرمز المرئي – رقم التأشيرة -رقم جواز السفر).

ثم الضغط على عرض.

ثم الانتظار حتي تظهر بيانات التأشيرة.