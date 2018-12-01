الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج : عبر موقع نظام نور المركزي .. شرح رصد وإشعار درجات الطلاب برقم الهوية فقط

الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج والتي أصبحت محل بحث كبير خلال الساعات الماضية مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادات الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر رابط موقع نظام نور لنتائج الطلاب وهذه عادة نهاية كل عام دراسي، لذلك أخذنا على عاتقنا تبسيط أمر الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج وذلك حتى نشهل الأمر خاصة إذا كانت هذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة بالاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بكم، وكذلك حتى نسهل الأمر على كل من يرغب في رصد درجاته، ويتم ذلك من خلال الدخول إلي صفحة إشعار الدرجات والشهادات عن طريق نظام نور برقم الهوية، لذلك سنقوم بمساعاتكم في حال ستبدأ في القيام بهذه الخطوات، فأنتم أعزائنا الطلاب بحاجة إلي المساعدة، خاصة إذا كانت أول مرة تقوم فيها بذلك.

وكي نسهل ونيسر أمر الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج أكثر، فتابع معنا من خلال السطور القادمة بهذا المقال، وستتمكن من الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج في وقت قياسي، فالاستعلام عن نتائج الاختبارات، وكذلك عن الشهادات، يتم ذلك من خلال نظام نور برقم الهوية، لذا عليكم اتباع الأتي

يجب أولا الدخول إلي الصفحة المخصصة علي نظام نور

ثم تقوم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق

ثم بعد ذلك يكون كل شئ قد انتهي وأصبح علي ما يرام وتظهر لك النتائج.

الاستعلام عن شهادات الطلاب والنتائج

لتبسيط الأمر أكثر هذا الأمر من خلال مشاهدة الطريقة عبر الفيديو التالي، تابع الطريقة التي يتم تنفيذها، من خلال الفيديو، لذلك قمنا بإضافة فيديو من خلالة ستجد أن الطريقة المناسبة هي التي يتم تنفيذها في الفيديو والتي تتمثل في القيام بالدخول إلي الصفحة المعنية بذلك ومن ثم إكمال باقي الخطوات.

من خلال الفيديو التالي سيمكنك التعرف علي تلك الطريقة بعد مشاهدة الفيديو، كما سنقوم بإرفاق رابط الدخول فى نهاية المقال، وهو الرابط الخاص بالدخول بتلك الصفحة علي نظام نور لبدء الاستعلام عن نتيجتك.

والآن يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي عن كيفية الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور برقم الهوية :

وأخيراًَ يمكنك أن تبدأ في الدخول إلي تلك الصفحة كما تلك التي تشاهدها في الفيديو والتي من خلالها ستقوم بإدخال رقم الهوية ومن ثم رمز التحقق ومن ثم النقر علي زر البحث, لكن يرجي العلم أن النتائج في حال لم يتم رفعها علي النظام أو لم يتم اعتمادها من مدير المدرسة فهناك رسالة سوف تظهر لك تخبرك بأنها غير متاحة حتي الآن.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق

وبالضغط على الرابط السابق ستظهر الصفحة بهذا الشكل وستدخل رقم الهوية

رابط الاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق

وبالضغط على الرابط السابق ستظهر الصفحة بهذا الشكل وستدخل اسم المستخدم وكلم السر

رابط الاستعلام عن النتائج باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق من خلال نظام نور

والآن يمكنك أن تبدأ في الوصول إلي النتائج الخاصة بك عبر الدخول إلي هذه الصفحة : نظام نور برقم الهوية

نظام نور والخريطة الزمنية

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1438/12/26 2017/09/17 إجازة اليوم الوطني 1439/01/04 2017/09/24 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1439/04/13 2017/12/31 بداية إجازة منتصف العام 1439/04/24 2018/01/11 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1439/05/04 2018/01/21 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1439/08/20 2018/05/06 بداية اجازة نهاية العام 1439/08/29 2018/05/15

رابط الاستعلام عن النتائج

تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، (لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة).

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